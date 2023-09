Come trovare Ronnie 2K in La mia carriera di NBA 2K24

Trovare Ronnie 2K in La mia carriera di NBA 2K24 può darti un vantaggio con i futuri professionisti, poiché puoi iniziare da 90 in totale con il vantaggio Rinascita. Negli anni precedenti, Ronnie 2K è stato posizionato in giro per la città, incaricando i giocatori di trovarlo e completare gli obiettivi per sbloccare ricompense. Tuttavia, in NBA 2K24, trovare Ronnie 2K è molto più semplice. Si trova vicino alla spiaggia, in particolare vicino ai campi 3v3. Puoi individuarlo facilmente poiché sarà circondato da altri giocatori e avrà un salvagente da piscina avvolto intorno alla vita.

Per avviare la missione Rinascita e trovare Ronnie 2K in NBA 2K24, devi accedere al menu Attività speciali e attivare la missione. Una volta iniziata la missione, è necessario raggiungere il 90 totale e poi tornare da Ronnie per una seconda conversazione. Al termine, Ronnie ti ricompenserà con 3,000 VC e il vantaggio Rinascita. Il vantaggio Rinascita ti consente di avviare qualsiasi futuro I miei Giocatori con una valutazione complessiva di 90 e offre incrementi del 5% ai badge idonei, che inizieranno anch'essi a un livello argento.

L'aggiunta di missioni secondarie, attività e oggetti da collezione in La mia carriera di NBA 2K24 lo ha reso più coinvolgente e coinvolgente per i giocatori. La presenza di Ronnie 2K nel gioco aggiunge un ulteriore livello di eccitazione mentre i giocatori si sforzano di trovarlo e sbloccare ricompense. Con la posizione semplificata di Ronnie 2K in NBA 2K24, i giocatori possono accedere facilmente al vantaggio Rinascita e godere dei vantaggi che offre alla loro esperienza La mia carriera.

