Il contraccolpo contro NBA 2K24: il secondo gioco Steam peggior di tutti i tempi

By

Il recente rilascio di NBA 2K24 ha scatenato una forte reazione da parte dei giocatori PC, rendendolo il secondo gioco Steam con la valutazione peggiore di tutti i tempi. Sviluppato da Visual Concepts e pubblicato da 2K, il gioco di basket ha ricevuto una valutazione "estremamente negativa" dalle recensioni degli utenti su Steam.

Una delle principali lamentele da parte dei giocatori PC è che la versione PC di NBA 2K24 non è alla pari con le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Questa mancanza di parità ha frustrato i giocatori che si aspettavano un'esperienza di gioco comparabile su tutte le piattaforme. Inoltre, sono stati segnalati casi di cheat dilaganti e mancanza di cross-play nelle modalità principali, che hanno ulteriormente alimentato l'insoddisfazione tra i giocatori PC.

Le critiche rivolte a NBA 2K24 non si limitano alla versione PC. Il gioco ha anche dovuto affrontare un contraccolpo per le sue microtransazioni aggressive, che molti giocatori sostengono siano peggiori che mai. La recensione di IGN di NBA 2K24 ha evidenziato le "odiose" microtransazioni che sono parte integrante di molte modalità di gioco popolari, rendendo difficile la competizione per i giocatori senza tasche profonde.

L'accoglienza negativa su Steam ha spinto NBA 2K24 al secondo posto nella Hall of Shame di Steam250, dietro solo a Overwatch 2 di Blizzard. Con un punteggio di appena 1.07 basato su un indice di gradimento dell'11% su 3,391 voti, la posizione attuale del gioco riflette la la delusione diffusa tra i giocatori.

Resta da vedere come 2K risponderà al contraccolpo e alle preoccupazioni sollevate dai giocatori. Alcuni fan sperano che futuri aggiornamenti o patch possano risolvere i problemi, in particolare la mancanza di parità e la prevalenza delle microtransazioni. Nel frattempo, i giocatori PC e i fan della serie NBA 2K continuano a esprimere il loro disappunto per l'ultimo capitolo.

Fonte:

– IGN: “Ogni recensione IGN NBA 2K di sempre”

– La Sala della Vergogna di Steam250

Nota: l'articolo è stato scritto sulla base delle informazioni fornite nell'articolo originale, senza accesso alle fonti menzionate alla fine.