Il ritorno di Sony ai giochi per giocatore singolo: cosa ha portato alla cancellazione di The Last of Us Online

Il rinomato sviluppatore di giochi di Sony, Naughty Dog, ha fatto notizia la scorsa settimana quando ha annunciato la cancellazione di The Last of Us Online, un gioco multiplayer ambientato nel popolare universo di Last of Us. Mentre i fan aspettavano la sua uscita, lo studio ha rivelato che la sua attenzione si è spostata verso i giochi narrativi per giocatore singolo, che hanno definito l'eredità di Naughty Dog.

La decisione di cancellare The Last of Us Online è stata guidata dalla consapevolezza che supportare un gioco del genere con contenuti post-lancio avrebbe richiesto un investimento significativo di risorse per un periodo prolungato. Ciò avrebbe avuto un impatto negativo sullo sviluppo dei futuri titoli per giocatore singolo, spingendo Naughty Dog a rivalutare le sue priorità.

Naughty Dog sta ora raddoppiando il suo impegno verso le esperienze per giocatore singolo e ha confermato che sta lavorando su più di un importante gioco per giocatore singolo. Questo cambiamento strategico è in linea con il più ampio rifiuto da parte di Sony delle sue ambizioni di servizio live, poiché la società ha recentemente rivisto il suo piano di rilasciare 12 giochi con servizio live entro marzo 2026, portandoli a sei.

La cancellazione di The Last of Us Online non è stata del tutto inaspettata. A maggio, il gioco ha subito un ritardo a seguito delle notizie secondo cui Sony stava rivalutando la sua direzione. Inoltre, il rapporto di Kotaku di ottobre indicava che il gioco era stato sostanzialmente sospeso. Questi segnali di difficoltà hanno lasciato intendere la decisione finale di abbandonare il progetto.

Anche se i fan potrebbero essere delusi dalla cancellazione di The Last of Us Online, possono comunque guardare avanti a The Last of Us Part II Remastered, in uscita il 19 gennaio 2024. Inoltre, l'acclamato spettacolo della HBO basato sul franchise sarà tornerà per la sua seconda stagione nel 2025.

Mentre Naughty Dog traccia il suo percorso, continua a impegnarsi a fornire narrazioni coinvolgenti per giocatore singolo, assicurando che i fan possano continuare a sperimentare la narrazione coinvolgente per cui lo studio è rinomato.