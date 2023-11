Naturopata controverso costretto a rinunciare alla licenza dopo aver violato gli standard

Un naturopata nella Fraser Valley è stato costretto a rinunciare alla sua licenza dopo aver ammesso di aver violato numerosi standard e regolamenti. Jason Klop, che gestiva cliniche in Messico, Ungheria, Australia e Panama, ha affermato di aver ottenuto “notevoli miglioramenti” nei sintomi dei bambini autistici utilizzando trapianti di microbiota fecale (FMT) realizzati con feci umane. Tuttavia, si è scoperto che i suoi metodi violavano le regole di Health Canada e l'ambito della pratica per i naturopati nella Columbia Britannica.

In base a un ordine di consenso firmato da Klop, la sua registrazione è stata cancellata con una multa di 7,500 dollari. L’ordinanza afferma che Klop stava promuovendo e vendendo FMT per pazienti autistici senza autorizzazione e ha continuato a farlo anche dopo essere stato avvertito. Inoltre nella sua pubblicità ha fatto affermazioni non verificabili e ha consentito l'accesso intermittente al suo sito web, contrariamente alle sue promesse.

L'azienda di Klop, Novel Biome, ha confermato l'annullamento della sua licenza e la sua concentrazione sulla produzione di prodotti FMT. La cancellazione non è permanente e dopo cinque anni Klop avrà la possibilità di richiedere la reintegrazione.

La FMT prevede il trasferimento di batteri e altri microbi dalle feci di una persona sana a un paziente, per via orale o orale, con l'obiettivo di ripristinare un ambiente intestinale sano. Sebbene approvato per il trattamento dell’infezione ricorrente da C. difficile, qualsiasi altro uso dell’FMT è considerato sperimentale e comporta un rischio di infezione. Molti attivisti ed esperti hanno criticato la procedura di Klop definendola un trattamento non provato che mette in pericolo i bambini vulnerabili con autismo.

I difensori dei bambini autistici hanno accolto con favore la cancellazione della licenza di Klop. Tuttavia, alcuni hanno espresso disappunto per la multa relativamente bassa che gli è stata inflitta. Sono state sollevate preoccupazioni anche per la mancanza di azioni disciplinari da parte degli organismi di regolamentazione sanitaria in Ontario e negli Stati Uniti riguardo ad altri discutibili trattamenti per l'autismo.

Per quanto riguarda Klop, gli ispettori di Health Canada hanno respinto la richiesta di Novel Biome per una licenza di produzione FMT a febbraio. Il laboratorio Chilliwack dell'azienda non dispone delle licenze adeguate e un'ispezione di Health Canada ha rivelato problemi relativi ai servizi igienico-sanitari e al controllo di qualità. Sono in corso sforzi per ottenere una licenza per lo stabilimento farmaceutico da Health Canada.

Mentre il College of Naturopathic Physicians della British Columbia è stato elogiato per la gestione dell’indagine su Klop, gli attivisti chiedono ulteriori azioni, comprese potenziali accuse penali. Sono stati presentati reclami alla US Customs and Border Protection e alla Food and Drug Administration in merito alle esportazioni di prodotti FMT da parte di Klop alle famiglie americane. La natura internazionale di queste attività sottolinea la necessità di collaborazione tra le agenzie di regolamentazione sanitaria oltre confine per affrontare tali situazioni in modo efficace.

FAQ

Cos’è il trapianto di microbiota fecale (FMT)?

La FMT prevede il trasferimento di batteri e altri microbi dalle feci di una persona sana a un paziente per via orale o orale. L’obiettivo è ripristinare un ambiente normale all’interno dell’intestino.

Qual è l'uso approvato dell'FMT?

Attualmente, la FMT è approvata solo in Canada e negli Stati Uniti per il trattamento dell’infezione ricorrente da C. difficile.

Perché la FMT per l’autismo è considerata sperimentale?

Sebbene la FMT sia oggetto di ricerca per vari potenziali usi, la sua efficacia nel trattamento dell’autismo rimane non dimostrata. Inoltre, qualsiasi utilizzo dell’FMT al di fuori dell’indicazione approvata comporta un rischio di infezione.

Perché la licenza di Jason Klop è stata annullata?

Jason Klop ha ammesso di aver violato standard e regolamenti nella sua professione. Ha promosso e venduto la FMT per pazienti autistici senza autorizzazione, ha fatto affermazioni non verificabili nella sua pubblicità e ha consentito l'accesso intermittente al suo sito web contro le normative.

Jason Klop può richiedere il ripristino della sua patente?

Sì, Jason Klop avrà il diritto di richiedere la reintegrazione tra cinque anni.

Sono state intraprese azioni disciplinari contro altri professionisti sanitari che promuovono trattamenti discutibili per l’autismo?

Gli attivisti hanno espresso disappunto per la relativa mancanza di azioni disciplinari da parte delle università e degli ordini medici in Ontario e negli Stati Uniti. Sono stati presentati reclami riguardanti vari trattamenti, tra cui la terapia “chelante” e i trattamenti con ozono rettale.

Quali azioni sono state intraprese contro l'attività di Jason Klop, Novel Biome, da Health Canada?

Health Canada ha respinto la richiesta di Novel Biome per una licenza di produzione FMT. Le ispezioni hanno rivelato problemi con i servizi igienico-sanitari e il controllo di qualità presso il laboratorio Chilliwack dell'azienda. Novel Biome sta attualmente lavorando per ottenere una licenza per lo stabilimento di farmaci da Health Canada.

Ci sono accuse penali contro Jason Klop?

Sono state avanzate richieste per potenziali accuse penali contro Jason Klop, ma non è sicuro se ne verranno presentate alcune in questo momento.

Sono stati presentati reclami contro Jason Klop in altri paesi in cui ha offerto ritiri FMT?

Sono stati presentati reclami alla US Customs and Border Protection e alla Food and Drug Administration in merito alle esportazioni di prodotti FMT da parte di Jason Klop alle famiglie americane. Tuttavia non è ancora arrivata alcuna risposta.