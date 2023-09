Nuove conoscenze sull'evoluzione delle foglie e sulle spirali di Fibonacci nelle piante

Un recente studio su una pianta fossile di 407 milioni di anni ha rivoluzionato la nostra comprensione dell’evoluzione delle foglie e del famoso modello matematico noto come spirali di Fibonacci. I risultati mettono in discussione la convinzione di lunga data secondo cui le configurazioni a spirale osservate nelle piante contemporanee erano prevalenti nelle prime piante terrestri.

Contrariamente alle teorie precedenti, le piante antiche mostravano un diverso tipo di disposizione a spirale, indicando che le spirali delle foglie delle piante si sono evolute lungo due percorsi evolutivi separati. Questa scoperta fa luce sulla diversa storia evolutiva delle spirali delle foglie delle piante e suggerisce che le tipiche spirali di Fibonacci viste oggi in natura non erano presenti nelle prime piante terrestri.

Lo studio, condotto dall’Università di Edimburgo, ha utilizzato tecniche di ricostruzione digitale per creare modelli 3D di germogli di foglie nel muschio fossile Asteroxylon mackiei. Questo fossile eccezionalmente conservato è stato trovato nella selce di Rhynie, un deposito sedimentario scozzese noto per le sue prove dei primi ecosistemi.

I ricercatori hanno scoperto che le foglie e le strutture riproduttive dell'Asteroxylon mackiei erano più comunemente disposte in spirali non di Fibonacci, uno schema raro nelle piante contemporanee. Questa scoperta mette in discussione l’ipotesi secondo cui le spirali di Fibonacci fossero caratteristiche antiche che si conservarono altamente conservate nelle piante.

Il modello 3D di Asteroxylon mackiei, creato in collaborazione con l’artista digitale Matt Humpage utilizzando il rendering digitale e la stampa 3D, offre un’opportunità unica per esaminare la disposizione delle foglie in una pianta di 407 milioni di anni. La ricerca evidenzia l’importanza dei progressi tecnologici e il modo in cui contribuiscono alla nostra comprensione dell’evoluzione delle piante.

Lo studio ha implicazioni più ampie per la comprensione delle spirali di Fibonacci nelle piante terrestri. Ciò suggerisce che le spirali non di Fibonacci fossero comuni negli antichi muschi dei club e che l'evoluzione delle spirali fogliari divergesse in due percorsi separati. Ciò mette in discussione l’ipotesi che le spirali di Fibonacci siano universali nelle piante.

Ulteriori ricerche sull’evoluzione delle foglie e sulla storia evolutiva delle spirali di Fibonacci nelle piante contribuiranno a una comprensione più completa degli straordinari modelli osservati in natura.

