Gli scienziati scoprono una piccola nana bruna utilizzando il telescopio spaziale James Webb della NASA

Gli scienziati che utilizzano il telescopio spaziale James Webb della NASA hanno fatto una scoperta rivoluzionaria identificando una piccola nana bruna fluttuante con solo tre o quattro volte la massa di Giove. Questa scoperta solleva interrogativi sul processo di formazione di queste piccole nane brune, che si trovano a cavallo del confine tra stelle e pianeti.

Il gruppo di ricerca, guidato da Kevin Luhman della Pennsylvania State University, ha concentrato il proprio studio sull’ammasso stellare IC 348, situato a circa 1,000 anni luce di distanza nella regione di formazione stellare del Perseo. Osservando l'ammasso con gli strumenti NIRCam e NIRSpec di Webb, il team è stato in grado di localizzare le nane brune candidate in base alla loro luminosità e ai colori. La sensibilità agli infrarossi e la visione acuta di Webb sono state fondamentali per rilevare questi deboli oggetti e differenziarli dalle galassie di fondo.

La nuova nana bruna, che pesa da tre a otto volte la massa di Giove, rappresenta una sfida teorica per comprenderne il processo di formazione. A differenza delle stelle, le nane brune hanno una gravità più debole, il che rende meno probabile che una piccola nuvola di gas collassi e formi una nana bruna. Tuttavia, il team sostiene che è più probabile che questi oggetti siano nane brune che pianeti espulsi, data la loro gamma di massa e la rarità dei pianeti giganti tra le stelle di piccola massa.

La scoperta di queste minuscole nane brune fornisce preziose informazioni sul processo di formazione stellare e può contribuire a una migliore comprensione degli esopianeti. Infatti, due delle nane brune in questo studio mostrano la firma spettrale di un idrocarburo non identificato, una molecola precedentemente rilevata nelle atmosfere di Saturno e della sua luna Titano. Ciò segna la prima volta che questa molecola è stata trovata nell'atmosfera di un oggetto al di fuori del nostro sistema solare.

Sono necessarie ulteriori ricerche per identificare altre nane brune e determinare la loro vera natura. Ampliare l’area di ricerca all’interno dell’IC 348 e condurre indagini più lunghe potrebbe scoprire ulteriori oggetti e fornire una comprensione più chiara del loro stato. Questi risultati sono stati pubblicati sull'Astronomical Journal come parte del programma di osservazione del tempo garantito 1229 della NASA.

Il telescopio spaziale James Webb continua a rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo, risolvendo i misteri del nostro sistema solare e oltre. Come collaborazione internazionale tra NASA, ESA e l'Agenzia spaziale canadese, Webb promette di scoprire più segreti su mondi lontani e sulle origini del nostro universo.