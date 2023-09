Secondo un rapporto del governo, gli alti funzionari della NASA considerano il sistema di lancio spaziale “inaccessibile”.

By

Un recente rapporto del Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti ha rivelato che gli alti funzionari della NASA considerano lo Space Launch System (SLS) dell'agenzia come “inaccessibile” ai suoi attuali livelli di costo. Il rapporto GAO, che analizza le spese del programma SLS, critica la mancanza di trasparenza riguardo ai costi correnti e sottolinea la necessità di migliorare l'accessibilità economica.

Anche se il rapporto non rivela i nomi o il numero dei funzionari che hanno fatto questa affermazione, afferma che la NASA riconosce la necessità di migliorare l’accessibilità economica. Il programma SLS dell'agenzia ha sviluppato una tabella di marcia per ottenere futuri risparmi sui costi, che include la stabilizzazione dell'orario dei voli, l'aumento dell'efficienza, l'incoraggiamento dell'innovazione e l'adeguamento delle strategie di acquisizione per ridurre i rischi sui costi.

Il razzo SLS è fondamentale per il programma Artemis della NASA, che mira a riportare gli esseri umani sulla Luna e stabilire un insediamento lunare permanente. Il primo lancio di prova dell'SLS, chiamato Artemis I, ha avuto luogo il 16 novembre ed è stato considerato un successo significativo, nonostante i ritardi. Questo successo apre la strada alla prima missione di prova con equipaggio della NASA attorno alla Luna alla fine del 2024 (Artemis II) e all’eventuale ritorno degli astronauti americani sulla Luna (Artemis III).

Tuttavia, persistono le critiche al programma SLS, compresi i rapporti degli organi di controllo governativi come il GAO e l'ispettore generale della NASA. Questi rapporti hanno evidenziato problemi contrattuali, superamento dei costi e una mancanza di trasparenza da parte della NASA per quanto riguarda le stime dei costi per i lanci programmati di Artemis.

Il rapporto GAO ha anche rivelato che nel 2014 aveva raccomandato alla NASA di sviluppare una base di costi per le missioni utilizzando il Blocco I SLS, ma l’agenzia non ha implementato questa raccomandazione. Inoltre, la NASA non prevede di misurare i costi di produzione per monitorare l’accessibilità economica del suo razzo più potente.

Oltre ai 12 miliardi di dollari già spesi per lo sviluppo del razzo SLS, la NASA ha richiesto oltre 11 miliardi di dollari nella sua recente proposta di bilancio per finanziare il programma per i prossimi quattro anni.

Nel complesso, il rapporto GAO solleva preoccupazioni sulla sostenibilità del programma SLS ai suoi attuali livelli di costo, spingendo la NASA ad affrontare i problemi di accessibilità economica e a cercare strategie di risparmio sui costi per il futuro.

