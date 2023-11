La navicella spaziale Lucy della NASA scopre il sistema binario di asteroidi

By

La navicella spaziale Lucy della NASA ha recentemente completato un sorvolo del suo primo asteroide bersaglio e ha fatto una scoperta sorprendente: l'asteroide, chiamato Dinkinesh, è in realtà un sistema binario costituito da un asteroide primario più grande e una “luna” più piccola che orbita attorno ad esso. Le immagini catturate da Lucy hanno rivelato questa caratteristica unica e hanno stupito gli scienziati coinvolti nella missione.

Si stima che l'asteroide principale nel sistema Dinkinesh sia largo circa mezzo miglio, mentre il suo satellite misura circa 0.15 miglia di larghezza. Questa scoperta inaspettata ha ulteriormente accresciuto l'entusiasmo per la missione Lucy, che mira a esplorare gli sciami troiani, due gruppi di asteroidi situati lungo lo stesso percorso del pianeta Giove.

"I Troiani sono l'ultima grande popolazione di oggetti che non abbiamo ancora visto da vicino", ha detto lo scienziato planetario della NASA Thomas Statler. "E Lucy lo farà per la prima volta."

La missione prende il nome dal famoso scheletro “Lucy”, una scoperta rivoluzionaria nell’evoluzione umana. Allo stesso modo, la NASA spera che lo studio di questi fossili planetari possa fornire preziose informazioni sulle origini del nostro sistema solare.

Sebbene l’obiettivo principale dell’incontro di Lucy con Dinkinesh fosse quello di testare il sistema di tracciamento degli asteroidi della navicella spaziale, l’analisi preliminare delle immagini suggerisce che lo studio di questo asteroide binario potrebbe far luce su come asteroidi di dimensioni simili siano migrati più vicino alla Terra. Tale conoscenza è fondamentale per valutare le potenziali minacce al nostro pianeta.

Sebbene Dinkinesh sia stata un'aggiunta inaspettata alla missione di Lucy, la navicella spaziale continuerà il suo ambizioso viaggio attraverso lo spazio. Dopo un incontro con un altro asteroide della fascia principale e ulteriori circuiti solari, Lucy raggiungerà gli sciami troiani nel 2027, seguita da una visita allo sciame di asteroidi che seguono Giove nel 2033.

Svelando i misteri di questi lontani corpi celesti, la missione di Lucy contribuirà alla nostra comprensione della storia del sistema solare e del nostro posto al suo interno. Ogni asteroide contiene informazioni preziose che aiutano gli scienziati a ricostruire la storia delle nostre origini cosmiche.

FAQ:

D: Cosa ha rivelato il sorvolo di Dinkinesh di Lucy?

R: Il sorvolo ha rivelato che Dinkinesh è un sistema di asteroidi binario costituito da un asteroide primario più grande e da un satellite più piccolo.

D: Cosa sono gli sciami di Trojan?

R: Gli sciami troiani sono due gruppi di asteroidi situati lungo lo stesso percorso del pianeta Giove.

D: Perché la missione si chiamava Lucy?

R: La missione prende il nome dal famoso scheletro "Lucy", che ha rivoluzionato la comprensione degli scienziati dell'evoluzione umana.

D: Qual è lo scopo dello studio degli sciami troiani?

R: Lo studio degli sciami troiani fornirà preziose informazioni sulla storia e sulla formazione del nostro sistema solare.