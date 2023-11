Nuova scoperta: la navicella spaziale Lucy rivela un sistema di asteroidi binari

By

La navicella spaziale Lucy della NASA, nella sua missione di esplorare gli asteroidi troiani associati a Giove, ha fatto un'emozionante scoperta durante il suo primo sorvolo di un asteroide. Mentre la navicella spaziale volava vicino all'asteroide chiamato Dinkinesh, catturò immagini che rivelarono un altro piccolo asteroide in orbita attorno a quello più grande, rendendolo un sistema di asteroidi binario.

Il nome Dinkinesh, che significa “meraviglioso” nella lingua amarica, si è rivelato appropriato poiché il team dietro la missione Lucy ha espresso il proprio entusiasmo. Questa scoperta inaspettata ha aumentato il numero dei tour di Lucy dai sette asteroidi previsti a undici, comprese due lune troiane e questo satellite appena scoperto.

Questo sistema di asteroidi binari condivide alcune somiglianze con i sistemi Didymos e Dimorphos, che sono stati visitati da diversi veicoli spaziali della NASA. In effetti, la missione DART della NASA si è schiantata intenzionalmente su Dimorphos nel settembre 2022 per testare un piano di difesa della Terra. Tuttavia, secondo Keith Noll, scienziato del progetto Lucy, ci sono “differenze interessanti” che vale la pena indagare.

Durante il sorvolo, Lucy ha sorvolato Dinkinesh ad una velocità di 10,000 miglia orarie da una distanza di circa 270 miglia sopra l'asteroide. La fotocamera LORRI (Long-Range Reconnaissance Imager) della navicella spaziale ha catturato immagini incredibilmente dettagliate della coppia di asteroidi. Sulla base di queste immagini, il team ha stimato che Dinkinesh fosse largo mezzo miglio, con l'asteroide più piccolo che misurava circa 0.15 miglia.

Oltre a questa entusiasmante scoperta, il sorvolo di Lucy è servito come test in volo del sistema di tracciamento del terminale della navicella. I risultati iniziali indicano che il sistema di tracciamento ha funzionato come previsto, anche di fronte a un obiettivo più impegnativo del previsto.

Nel corso della prossima settimana, il team continuerà ad analizzare i dati raccolti durante il sorvolo. Il prossimo sorvolo di Lucy è previsto per il 2025, quando si avvicinerà all'asteroide Donaldjohanson, promettendo ulteriori approfondimenti sull'affascinante mondo degli asteroidi.

FAQ

Cosa significa che un asteroide è binario?

Quando un asteroide è binario, significa che ci sono due asteroidi in orbita stretta l'uno attorno all'altro. L'asteroide più piccolo orbita attorno a quello più grande, formando un sistema binario.

Qual è lo scopo della missione della navicella spaziale Lucy della NASA?

La missione della navicella spaziale Lucy è esplorare gli asteroidi troiani, oggetti che condividono l'orbita di Giove attorno al Sole. Studiando questi asteroidi, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulla formazione iniziale del sistema solare.

Come ha fatto Lucy a scoprire l'asteroide binario?

La fotocamera LORRI (Long-Range Reconnaissance Imager) di Lucy ha catturato immagini dettagliate della coppia di asteroidi durante il sorvolo. Queste immagini hanno rivelato la presenza di un asteroide più piccolo in orbita attorno a quello più grande, indicando un sistema binario.

Quali sono alcune somiglianze tra il sistema binario Dinkinesh e il sistema Didymos e Dimorphos?

Entrambi i sistemi binari coinvolgono un asteroide più grande con uno più piccolo in orbita. Tuttavia, ci sono anche differenze notevoli che gli scienziati trovano interessanti e intendono indagare ulteriormente.

Quando avverrà il prossimo sorvolo di Lucy?

Il prossimo sorvolo di Lucy è previsto per il 2025, quando si avvicinerà all'asteroide Donaldjohanson.