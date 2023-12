La NASA prevede di inviare un drone Dragonfly per esplorare l'ambiente unico di Titano

La NASA ha approvato la sua ambiziosa missione Dragonfly, che invierà un drone grande quanto un'auto per esplorare Titano, la luna di Saturno. La missione mira a studiare la chimica unica di Titano e ad indagare se la luna possa ospitare la vita. Dragonfly, dotato di otto rotori rotanti, esplorerà la superficie lunare per quasi tre anni, decollando e atterrando in più siti. Il drone studierà le condizioni prebiotiche di Titano, che si ritiene siano simili alla Terra primordiale e potrebbero fornire informazioni sulle origini della vita. Elizabeth “Zibi” Turtle, la principale investigatrice della missione, descrisse Titano come l’unico posto nel sistema solare con questo tipo di chimica.

Le dune di Titano, ricoperte da crosta di acqua ghiacciata, contengono molecole organiche ricche di carbonio che potrebbero potenzialmente formare gli elementi costitutivi della vita. La missione valuterà anche se Titano è un mondo abitabile e cercherà segni di vita. Il lancio di Dragonfly è previsto per il 2028 e atterrerà a metà degli anni '2030. Nonostante le temperature estremamente fredde e le condizioni difficili, la NASA è fiduciosa nel successo della missione. Molte delle tecnologie necessarie per la missione esistono già e sono state testate in ambienti difficili, come Marte. La navicella spaziale è a propulsione nucleare, simile ai rover su Marte, e utilizzerà la densa atmosfera di Titano per il sollevamento.

Per prepararsi alla missione, gli ingegneri hanno testato i modelli Dragonfly in ambienti desertici, fornendo esperienze e dati preziosi. Una volta sulla superficie di Titano, il drone si muoverà autonomamente, conducendo ricerche e ricaricandosi secondo necessità. La missione da 850 milioni di dollari fornirà informazioni senza precedenti sull’ambiente di Titano e potenzialmente rivoluzionerà la nostra comprensione delle condizioni necessarie per la vita.