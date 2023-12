Il nuovo satellite TEMPO mostra un potenziale incredibile per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico

Sommario:

Il satellite TEMPO (Emissioni troposferiche: monitoraggio dell'inquinamento) della NASA, il primo a fornire misurazioni orarie dell'inquinamento atmosferico, ha superato le aspettative e i funzionari stanno ora cercando di prolungarne la durata fino a 10 anni. TEMPO è operativo da aprile e scansiona aree dalle sabbie bituminose canadesi alla penisola dello Yucatán e dall'Atlantico all'Oceano Pacifico. Lo strumento è stato accuratamente testato e funziona eccezionalmente bene, fornendo dati preziosi su inquinanti come ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo, formaldeide e aerosol. La NASA intende condividere questi dati con organizzazioni come la National Oceanic and Atmospheric Administration e la Environmental Protection Agency per migliorare le previsioni sulla qualità dell’aria. Inoltre, sono in corso piani per collaborare con l’Istituto nazionale sudcoreano di ricerca ambientale per sviluppare una versione migliorata del satellite.

Successo e progetti futuri di TEMPO:

TEMPO, sviluppato da Ball Aerospace, ha superato le aspettative nella sua missione di monitorare l'inquinamento atmosferico. Guidato da Barry Lefer, responsabile del programma di composizione troposferica della NASA, il team prevede di estendere la vita del satellite a un decennio. Lo strumento è stato sottoposto a test approfonditi e si è rivelato estremamente efficace nel fornire dati critici sull'inquinamento atmosferico. TEMPO offre da 10 a 12 scansioni giornaliere, fornendo una risoluzione temporale senza precedenti che i precedenti satelliti in orbita polare non potevano ottenere. Questa svolta è stata resa possibile grazie alle funzionalità software avanzate sviluppate dal Langley Research Center della NASA.

Collaborazione e satelliti di prossima generazione:

Oltre a TEMPO, Ball Aerospace ha anche sviluppato lo spettrometro per il monitoraggio dell'ambiente geostazionario (GEM) per l'Istituto nazionale sudcoreano di ricerca ambientale. Sebbene entrambi gli strumenti siano simili, TEMPO è stato ottimizzato per avere meno parti ridondanti. La NASA ha collaborato attivamente con la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) per sviluppare una versione migliorata di TEMPO chiamata Atmospheric Composition Instrument. Il lancio di questo strumento è previsto per la metà degli anni ’2030 e migliorerà ulteriormente il monitoraggio della qualità dell’aria negli Stati Uniti centrali. L'obiettivo è creare una costellazione virtuale di satelliti, tra cui TEMPO, GEM e il satellite Meteosat Third Generation Sounder dell'Agenzia spaziale europea, per monitorare l'inquinamento atmosferico nell'emisfero settentrionale.

Impatto potenziale di TEMPO:

Il successo dell'implementazione di TEMPO segna una pietra miliare significativa nel campo del monitoraggio dell'inquinamento atmosferico. Fornendo misurazioni frequenti e accurate, il satellite svolgerà un ruolo cruciale nel migliorare le previsioni sulla qualità dell’aria. I dati raccolti da TEMPO saranno preziosi per le decisioni politiche e le iniziative volte a ridurre i livelli di inquinamento. Man mano che sempre più organizzazioni ottengono l’accesso ai dati di TEMPO e l’aspettativa di vita del satellite è potenzialmente estesa, possiamo aspettarci di vedere progressi ancora maggiori nella nostra comprensione e gestione dell’inquinamento atmosferico.