Nuova scoperta: la navicella spaziale Lucy della NASA trova una mini luna in orbita attorno all'asteroide Dinkinesh

By

Con una svolta sorprendente, la navicella spaziale Lucy della NASA ha fatto una scoperta inaspettata durante il suo recente sorvolo dell'asteroide Dinkinesh. Catturando dati e immagini dal suo incontro a 300 milioni di miglia di distanza nella fascia principale degli asteroidi, Lucy ha rivelato che Dinkinesh ha una mini luna nella sua orbita. L’asteroide, che misura solo mezzo miglio (790 metri) di diametro, è accompagnato da una luna significativamente più piccola, che misura solo un decimo di miglio (220 metri).

Questa scoperta fortuita aumenta l'eccitazione che circonda la missione di Lucy, che funge da prova generale per la sua destinazione finale: i misteriosi asteroidi troiani vicino a Giove. Lanciata nel 2021, Lucy incontrerà questi enigmatici asteroidi nel 2027 e trascorrerà sei anni ad esplorarli. Quello che originariamente era un elenco di sette asteroidi è ora cresciuto fino a undici, ampliando le possibilità di scoperte scientifiche.

Il nome "Dinkinesh" ha un significato speciale nella lingua amarica dell'Etiopia. Traducendosi in "sei meraviglioso", funge anche da nome amarico per Lucy, i resti di un antenato umano risalenti a 3.2 milioni di anni fa scoperti in Etiopia negli anni '1970. È proprio questo antico ominide che ha ispirato la denominazione della navicella spaziale.

L'ultima rivelazione della missione di Lucy ha lasciato a bocca aperta gli scienziati. “Dinkinesh è stato davvero all'altezza del suo nome; questo è meraviglioso”, ha affermato Hal Levison, scienziato capo del Southwest Research Institute. Le nuove conoscenze sull’asteroide e sulla mini luna che lo accompagna aprono le porte a una ulteriore comprensione delle dinamiche e della diversità degli oggetti presenti nel nostro sistema solare.

Mentre Lucy continua il suo viaggio, astronomi e ricercatori anticipano con impazienza le scoperte future che li attendono. Le scoperte della sonda spaziale non solo forniscono preziose informazioni sul mondo degli asteroidi e dei corpi celesti, ma contribuiscono anche alla nostra comprensione delle nostre origini e della storia del nostro pianeta.

FAQ

1. Qual è lo scopo della missione della navicella spaziale Lucy della NASA?

La navicella spaziale Lucy della NASA è in missione per esplorare gli asteroidi troiani vicino a Giove. Visitando e studiando questi asteroidi, Lucy mira a svelare di più sulle origini e sull'evoluzione del nostro sistema solare, fornendo approfondimenti sui processi che lo hanno plasmato nel corso di miliardi di anni.

2. Quanto sono grandi l'asteroide Dinkinesh e la sua luna?

L'asteroide Dinkinesh ha un diametro di circa mezzo miglio (790 metri), mentre la sua mini luna che lo accompagna misura solo un decimo di miglio (220 metri) di dimensione. Queste dimensioni sottolineano la scala relativamente piccola di questi corpi celesti.

3. Qual è il significato del nome “Dinkinesh” per l'asteroide?

"Dinkinesh" ha un significato nella lingua amarica dell'Etiopia, che significa "sei meraviglioso". È anche il nome usato in amarico per riferirsi a Lucy, il fossile di ominide di 3.2 milioni di anni trovato in Etiopia. Il nome rappresenta la natura maestosa della scoperta e l'importanza scientifica di comprendere le nostre antiche origini.