La NASA scopre un possibile oceano d'acqua su un esopianeta e indizi su una potenziale vita

Gli scienziati della NASA hanno fatto un'interessante scoperta utilizzando il telescopio James Webb, annunciando la possibilità di un raro oceano d'acqua su un pianeta extrasolare situato a 120 anni luce di distanza nella costellazione del Leone. Questo esopianeta gigante, chiamato K2-18 b, è quasi nove volte la massa della Terra ed è classificato come un esopianeta Iceano, indicando il potenziale per un’atmosfera ricca di idrogeno e una superficie ricoperta di acqua oceanica. Le osservazioni dell'atmosfera del pianeta suggeriscono l'esistenza di un mondo oceanico, con presenza di metano e anidride carbonica e carenza di ammoniaca. Inoltre, gli scienziati hanno scoperto una molecola nota come dimetilsolfuro (DMS), prodotta dalla vita solo sulla Terra. Tuttavia, la presenza di DMS deve ancora essere confermata attraverso ulteriori indagini.

Sebbene la Nasa abbia già trovato tracce di acqua su altri esopianeti, questa scoperta è particolarmente entusiasmante per la possibilità che esista un mondo oceanico. Tuttavia, gli scienziati avvertono che la presenza di acqua non significa necessariamente che il pianeta possa sostenere la vita. L’esopianeta orbita attorno a una fredda stella nana chiamata K2-18 e si trova all’interno della zona abitabile, dove può esistere acqua liquida. Si ipotizza che il pianeta abbia un ampio mantello di ghiaccio ad alta pressione e un'atmosfera più sottile e ricca di idrogeno.

La scoperta di K2-18 b è stata effettuata per la prima volta dalla missione K2 della Nasa nel 2015, ma la tecnologia avanzata del telescopio James Webb ha consentito un'analisi più dettagliata e la rivelazione del suo potenziale come mondo oceanico. La Nasa ha celebrato il primo anniversario di attività del telescopio rilasciando immagini ad alta risoluzione di mondi lontani e regioni di formazione stellare.

Questa scoperta sottolinea l’importanza di considerare diversi ambienti abitabili nella ricerca della vita oltre la Terra. Gli scienziati sono entusiasti dell’opportunità di condurre osservazioni atmosferiche sui mondi iceani più grandi, poiché offrono condizioni più favorevoli per tali studi.

