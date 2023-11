Nuovo articolo: Esplorazione delle enigmatiche cupole Gruithuisen della Luna con il Peregrine Lander della NASA

L'imminente missione lunare della NASA è destinata ad aprire un entusiasmante capitolo nell'esplorazione spaziale, poiché i team hanno recentemente completato l'installazione dell'iconico logo della polpetta della NASA a bordo del lander lunare Peregrine di Astrobotic. Questo significativo traguardo segna un passo cruciale prima del lancio previsto della navicella spaziale il 24 dicembre dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida.

Progettato per l'iniziativa CLPS della NASA e il programma Artemis, Peregrine trasporterà una serie diversificata di carichi utili della NASA su una cavalla fuori dalle Gruithuisen Domes. Situata lungo il confine tra mare e altopiani, sul bordo nord-orientale dell'Oceanus Procellarum, o Oceano delle Tempeste, questa regione rimane un enigmatico fenomeno geologico sulla Luna.

Gli obiettivi scientifici della missione sono profondi. I carichi utili della NASA a bordo del Peregrine indagheranno vari aspetti dell'ambiente lunare, tra cui l'esosfera lunare, le proprietà termiche della regolite lunare, l'abbondanza di idrogeno nel suolo del sito di atterraggio, i campi magnetici e il monitoraggio delle radiazioni ambientali. Collettivamente, questi esperimenti mirano ad approfondire la nostra comprensione della composizione della Luna e a far luce sulla sua complessa storia.

Gli sforzi di collaborazione di Astrobotic e United Launch Alliance (ULA) sono stati determinanti nella preparazione di Peregrine per il suo imminente lancio. Dopo l'arrivo della navicella spaziale presso l'Astrotech Space Operations Facility vicino al Kennedy Space Center il 30 ottobre, i team hanno lavorato diligentemente per garantire una perfetta integrazione con il razzo Vulcan dell'ULA.

Mentre la NASA funge da cliente principale per i servizi di consegna lunare, i fornitori CLPS si impegnano anche in partnership con altri clienti per facilitare il trasporto di carichi utili non NASA sulla Luna. Questi fornitori sono responsabili della gestione delle proprie attività in conformità con i requisiti di pianificazione della NASA, garantendo operazioni efficienti e conformi.

Un atterraggio riuscito del Peregrine sulla superficie lunare servirà come convalida cruciale del modello CLPS per le consegne di carichi utili commerciali. Investendo in metodi a basso costo per trasportare carichi utili sulla Luna, la NASA mira a trasformare queste missioni in operazioni di routine e ad accogliere più clienti a bordo dei voli CLPS. Queste consegne robotiche hanno un immenso potenziale per far avanzare le dimostrazioni scientifiche e tecnologiche delle agenzie, contribuendo al progresso complessivo dell’esplorazione lunare.

Per rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi riguardanti le attività CLPS e il programma Artemis, è possibile seguire il blog Artemis nonché @NASAMoon e @NASAArtemis su Twitter. Inoltre, gli account Facebook di NASA Moon e Instagram di Artemis offrono ulteriori possibilità per addentrarsi nell’entusiasmante mondo dell’esplorazione spaziale.

Domande frequenti (FAQ)

D: Qual è lo scopo del lander lunare Peregrine della NASA?

R: Il lander lunare Peregrine è progettato per trasportare una serie di carichi utili della NASA come parte dell'iniziativa CLPS dell'agenzia e del programma Artemis. Ha lo scopo di indagare vari aspetti dell'ambiente lunare, migliorando la nostra comprensione della Luna.

D: Quali saranno gli studi sui carichi utili a bordo del Peregrine?

R: I carichi utili indagheranno l’esosfera lunare, le proprietà termiche della regolite lunare, l’abbondanza di idrogeno nel suolo, i campi magnetici e l’ambiente radioattivo sulla Luna.

D: Cos'è il CLPS?

R: CLPS sta per Commercial Lunar Payload Services, un'iniziativa della NASA per coinvolgere partner commerciali nella consegna di merci sulla superficie lunare.

D: Chi sono i partner coinvolti nella missione Peregrine?

R: Astrobotic e United Launch Alliance (ULA) sono i principali partner responsabili della preparazione e del lancio del lander lunare Peregrine.

D: Quali sono gli obiettivi del programma Artemis della NASA?

R: Il programma Artemis mira a far sbarcare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna e stabilire un'esplorazione sostenibile entro il 2024, aprendo la strada a future missioni con equipaggio su Marte.