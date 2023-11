NASA e JAXA lanceranno il primo satellite in legno al mondo, aprendo la strada al volo spaziale sostenibile

La NASA e la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) hanno messo gli occhi su una missione rivoluzionaria: lanciare nello spazio il primo satellite di legno al mondo. Questo audace sforzo rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento di un volo spaziale sostenibile.

Chiamato LignoSat, questo satellite, grande all'incirca quanto una tazza di caffè, è costruito in legno di magnolia. La decisione di utilizzare il legno deriva dalle sue proprietà uniche nell’ambiente spaziale: non brucia né marcisce nel vuoto senza vita. Tuttavia, al rientro nell'atmosfera terrestre, viene incenerito in cenere fine, rendendolo un materiale biodegradabile che non lascia residui dannosi.

Il concetto dei satelliti in legno ha ottenuto un’ulteriore conferma quando campioni di legno sono stati testati con successo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) all’inizio di quest’anno. Dopo aver resistito a condizioni estreme, comprese le variazioni di temperatura e l’esposizione ai raggi cosmici e alle particelle solari per dieci mesi, i campioni di legno non mostravano segni di deformazione o decomposizione.

Attraverso una meticolosa selezione, la magnolia è stata scelta come legno ideale per LignoSat per la sua robustezza durante il processo di lavorazione. A differenza di altri tipi di legno testati, la magnolia ha dimostrato una resistenza superiore alla spaccatura e alla rottura.

Una questione urgente che determina la necessità di satelliti sostenibili è il vasto accumulo di detriti spaziali nell’orbita terrestre, che attualmente ammonta a oltre 9,300 tonnellate. La composizione metallica dei veicoli spaziali convenzionali, con materiali come il titanio e l’alluminio, contribuisce all’inquinamento luminoso che ostacola la nostra capacità di osservare fenomeni spaziali distanti. Al contrario, i satelliti in legno come LignoSat hanno il potenziale per alleviare questo problema poiché i loro materiali naturali presentano una riflettività inferiore.

I satelliti in legno non solo promettono di ridurre la spazzatura spaziale, ma offrono anche un potenziale risparmio sui costi. I veicoli spaziali in metallo non solo sono costosi da produrre, ma i loro resti possono comportare rischi sia per la ISS che per altri veicoli spaziali con equipaggio. Al contrario, si prevede che i satelliti di legno rappresenteranno meno minacce durante il rientro, rendendoli più sicuri per le popolazioni umane sulla Terra.

Con il lancio previsto di LignoSat nell’estate del 2024, la NASA e la JAXA stanno scommettendo coraggiosamente sul futuro del volo spaziale sostenibile. Sfruttando la potenza del legno, queste agenzie stanno guidando una nuova era nella costruzione di satelliti che dà priorità alla responsabilità ambientale senza compromettere il progresso scientifico.

FAQ

D: Perché la NASA e la JAXA stanno lanciando un satellite di legno?

R: La NASA e la JAXA stanno lanciando un satellite in legno per esplorare materiali più sostenibili per il volo spaziale e ridurre l'accumulo di detriti spaziali.

D: Qual è il vantaggio di utilizzare il legno per i satelliti?

R: Il legno, a differenza del metallo, è biodegradabile e non contribuisce alla spazzatura spaziale. Presenta inoltre una minore riflettività, riducendo l'inquinamento luminoso e consentendo una migliore osservazione dei fenomeni spaziali distanti.

D: Come è stato scelto il legno per il satellite?

R: Gli scienziati hanno inviato tre campioni di legno, magnolia, ciliegio e betulla, alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per testarne la durabilità in condizioni spaziali. La magnolia è stata scelta per la sua superiore resistenza alla spaccatura e alla rottura.

D: Quali sono i rischi associati ai veicoli spaziali metallici convenzionali?

R: I veicoli spaziali in metallo sono costosi da produrre e possono rappresentare una minaccia per la Stazione Spaziale Internazionale, altri veicoli spaziali con equipaggio e le persone sulla Terra durante il rientro.

D: Quando è previsto il lancio del satellite di legno?

R: Il lancio del satellite in legno, denominato LignoSat, è previsto per l'estate 2024.