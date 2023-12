Le luci natalizie intelligenti di Nanoleaf portano l'allegria festosa a un prezzo scontato

Le luci a stringa intelligenti per le vacanze Essentials Matter di Nanoleaf sono l'aggiunta perfetta alle decorazioni natalizie di questa stagione. Queste luci a corda da 65 piedi, che di solito hanno un prezzo di $ 119.99, sono attualmente disponibili per soli $ 44.99 presso Best Buy. Questo prezzo scontato è significativamente inferiore a quello offerto durante il Black Friday, rendendolo il momento perfetto per afferrare queste luci scintillanti.

Con 250 LED indirizzabili, le luci natalizie intelligenti di Nanoleaf sono in grado di visualizzare oltre 16 milioni di colori, creando un'atmosfera vibrante e festosa. Che tu voglia decorare il tuo albero, camino o portico, queste luci possono aiutarti a creare l'atmosfera. Sono dotati di scene preimpostate e possono persino sincronizzarsi con i brani natalizi, ballando a ritmo di musica.

Una delle più grandi caratteristiche di queste luci è la loro compatibilità con Matter, una piattaforma di casa intelligente che consente loro di funzionare perfettamente con vari ecosistemi di casa intelligente. Inoltre, queste luci hanno colori intensi e un'ampia gamma di luci da fredde a calde, aggiungendo versatilità alle tue decorazioni.

Oltre alle catenelle luminose sono disponibili anche altre fantastiche offerte. L'ultima generazione di Fire TV Omni di Amazon, una TV 65K da 4 pollici, è attualmente in vendita per $ 469.99 ($ ​​290 di sconto). La TV offre funzionalità come microfoni integrati per comandi vocali con Amazon Alexa e supporto Dolby Vision HDR.

Inoltre, il depilatore per cani e gatti ChomChom è in vendita per $ 19.99 ($ ​​11 di sconto) su Amazon, fornendo una soluzione efficace per i proprietari di animali domestici. Il proiettore portatile Xgimi MoGo 2 Pro, al prezzo di $ 479, offre supporto HDR10 e funge anche da altoparlante Bluetooth. Infine, gli auricolari wireless Jabra Elite 3, disponibili per $ 39.99 ($ ​​40 di sconto), offrono un'eccellente qualità del suono, resistenza all'acqua e una lunga durata della batteria.

Non lasciarti sfuggire queste fantastiche offerte per rendere le tue festività natalizie ancora più speciali.