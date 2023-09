Come risolvere il problema con NameDrop che non funziona su iPhone

By

La funzione NameDrop su iPhone è un modo conveniente per condividere le informazioni di contatto con altri utenti iPhone tramite AirDrop. Tuttavia, alcuni utenti hanno riscontrato problemi con NameDrop che non funziona. Sebbene il motivo esatto alla base di questo problema non sia chiaro, è possibile provare diverse soluzioni.

Innanzitutto, controlla se il tuo iPhone supporta la funzione NameDrop. NameDrop funziona solo su modelli iPhone selezionati compatibili con iOS 17. Se hai un iPhone X o un modello precedente, non supporterà iOS 17 e quindi NameDrop non funzionerà sul tuo dispositivo. Inoltre, sia il tuo iPhone che l'iPhone del destinatario devono avere iOS 17 installato affinché NameDrop funzioni correttamente.

Un altro motivo comune per cui NameDrop non funziona è l'utilizzo errato del gesto NameDrop. Per utilizzare questa funzionalità è necessario avvicinare le sezioni superiori di due iPhone. Assicurati che le sezioni superiori di entrambi gli iPhone si tocchino o mettile insieme.

Se hai disabilitato accidentalmente l'impostazione "Unire i dispositivi", può anche causare il malfunzionamento di NameDrop. Per verificarlo, vai all'app Impostazioni, apri Generali e tocca le impostazioni AirDrop. Assicurati che l'interruttore "Unire i dispositivi" sia attivato.

Problemi con la connettività Bluetooth e WiFi possono influire anche sulla funzionalità NameDrop. Prova a disattivare e attivare Bluetooth e WiFi su entrambi gli iPhone per vedere se risolve il problema.

Per impostazione predefinita, la visibilità AirDrop è impostata su "Contatti" sugli iPhone. Tuttavia, poiché NameDrop viene utilizzato per condividere i dettagli di contatto con gli utenti iPhone che non sono tra i tuoi contatti, devi impostare la visibilità di AirDrop su "Tutti" affinché NameDrop funzioni correttamente. Questo può essere fatto nelle impostazioni AirDrop.

A volte, un semplice riavvio può risolvere bug minori o problemi software. Prova a riavviare il tuo iPhone per vedere se risolve il problema del mancato funzionamento di NameDrop.

Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, potrebbe essere utile ripristinare le impostazioni di rete sul tuo iPhone e sull'iPhone dell'altra persona. Tuttavia, tieni presente che il ripristino delle impostazioni di rete rimuoverà le reti WiFi salvate e i dispositivi Bluetooth aggiunti in precedenza.

Nel complesso, se riscontri problemi con NameDrop che non funziona sul tuo iPhone, prova queste soluzioni per risolvere il problema e goditi la comodità della condivisione dei contatti tramite AirDrop.

