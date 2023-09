La sorprendente scoperta di un nuovo tipo di terremoto lunare

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta notevole nel loro studio sui terremoti lunari. Quando gli astronauti dell'Apollo posizionarono i sismometri sulla superficie lunare, scoprirono che la Luna sperimenta terremoti, simili a come la Terra sperimenta i terremoti. Questi terremoti sono di quattro tipi diversi: profondi, superficiali, termici e causati dall’impatto di meteoriti. Tuttavia, una recente analisi dei dati sui terremoti termici registrati dagli strumenti della missione Apollo 17 ha rivelato un quinto tipo di terremoto lunare precedentemente sconosciuto.

Durante la missione Apollo 17, tre sismometri furono calibrati per registrare i terremoti termici sulla Luna. Questi dispositivi hanno raccolto dati dall'ottobre 1976 al maggio 1977. I terremoti termici si verificano a causa di cambiamenti estremi di temperatura durante la transizione della luna dal giorno alla notte, che vanno da 250 gradi Fahrenheit (121 gradi Celsius) a -208 gradi Fahrenheit (-133 gradi Celsius).

Utilizzando tecniche sofisticate, incluso l’apprendimento automatico, i ricercatori del California Institute of Technology hanno riesaminato i dati. Hanno scoperto che i terremoti termici si verificano regolarmente durante il giorno, ma hanno anche riscontrato ulteriori tremori non correlati ai terremoti termici. Queste nuove scosse si sono verificate solo al mattino.

Per determinare la fonte di questi misteriosi terremoti, i ricercatori sono rimasti sorpresi di scoprire che provenivano dalla base del lander lunare Apollo 17. Ogni mattina, quando la base del lander viene riscaldata dal sole, si espande e vibra, provocando i terremoti. Questi terremoti si verificano con notevole regolarità, ogni cinque-sei minuti per un periodo compreso tra cinque e sette ore terrestri.

Anche se questi terremoti potrebbero non essere naturali, contribuiscono comunque alla nostra comprensione dell’attività sismica della Luna. Questa conoscenza è cruciale per il futuro sviluppo lunare.

I ricercatori sottolineano l’importanza di studiare i dati esistenti per progettare esperimenti e missioni che possano rispondere alle giuste domande sulla Luna. La Luna è l'unico corpo celeste, oltre alla Terra, ad avere più sismometri sulla sua superficie, offrendo un'opportunità unica per studiare in profondità un altro corpo planetario.

Negli ultimi mesi, un nuovo strumento sismico chiamato Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA) è stato schierato sulla Luna dal lander indiano Chandrayaan 3. È riuscito a registrare un terremoto lunare naturale il 26 agosto 2023, anche se la fonte esatta del terremoto è ancora oggetto di indagine.

Ulteriori ricerche sull’attività sismica lunare aiuteranno gli scienziati a mappare i crateri del sottosuolo della Luna e a cercare i depositi. Inoltre, posizionando i sismometri in regioni permanentemente in ombra al Polo Sud della Luna, i ricercatori potrebbero potenzialmente rilevare il ghiaccio d’acqua intrappolato sotto la superficie, poiché le onde sismiche viaggiano più lentamente attraverso l’acqua.

I risultati di questo studio sono stati pubblicati sul Journal of Geophysical Research – Planets il 5 settembre.

