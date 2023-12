Google Maps si scusa per aver indirizzato i viaggiatori lungo un percorso pericoloso attraverso il deserto del Mojave

Google Maps ha recentemente chiesto scusa ai viaggiatori che sono stati inconsapevolmente indirizzati a intraprendere un percorso pericoloso attraverso il deserto del Mojave in California. L'incidente è venuto alla luce quando Shelby Easler ha condiviso un video su TikTok, raccontando la sua straziante esperienza dopo aver seguito le indicazioni di Google Maps per aggirare una chiusura stradale sull'Interstate 15.

Secondo Easler, il percorso suggerito ha portato lei e numerosi altri conducenti "direttamente nel deserto senza strada", con il risultato che le auto si muovevano a soli 2 miglia orarie e subivano danni a causa del terreno accidentato. Il video mostrava una fila di veicoli incagliati, che avevano tutti seguito le stesse sfortunate indicazioni di Google Maps.

Comprensibilmente, Easler e gli altri conducenti hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà, poiché l'assistenza della California Highway Patrol non era disponibile a causa degli incidenti in corso sull'autostrada. Sono rimasti per ore ad aspettare l'arrivo del carro attrezzi.

In risposta all'incidente, un portavoce di Google ha espresso rammarico e ha riconosciuto l'errore, affermando: "Ci scusiamo per l'incidente e non indirizzeremo più gli automobilisti che viaggiano tra Las Vegas e Barstow lungo quelle strade". Questo incidente ci ricorda che, sebbene la tecnologia possa semplificare notevolmente la nostra vita, ci sono momenti in cui è fondamentale prestare attenzione e ricontrollare i percorsi suggeriti.

FAQ

D: In che modo Google Maps ha indirizzato i viaggiatori nel deserto del Mojave?



R: A causa di una chiusura stradale sull'Interstate 15, Google Maps ha offerto un percorso alternativo che conduceva gli automobilisti attraverso il deserto del Mojave, con il risultato che numerosi veicoli sono rimasti bloccati.

D: Google si è assunto la responsabilità dell'incidente?



R: Sì, Google Maps si è scusato per la situazione e ha assicurato agli utenti che non avrebbero più indirizzato gli automobilisti attraverso quella zona pericolosa.

D: Come hanno reagito i viaggiatori all'incidente?



R: Gli automobilisti bloccati, tra cui Shelby Easler, hanno espresso frustrazione e hanno raccontato la vicenda sulle piattaforme dei social media, attirando l'attenzione e provocando la risposta di Google.

D: Come possono i viaggiatori evitare situazioni simili in futuro?



R: Si consiglia ai viaggiatori di rimanere aggiornati sulle chiusure stradali, di consultare più fonti di navigazione e di prestare attenzione quando seguono le indicazioni GPS, soprattutto in aree sconosciute.