L’estrazione mineraria in acque profonde rappresenta una minaccia per la vita marina? Approfondimenti dagli esperimenti a bordo

Nelle profondità sotto la superficie dell'oceano si trovano vaste riserve di metalli preziosi come ferro e manganese. Queste preziose risorse, sotto forma di noduli delle dimensioni di una patata e croste ricche di metalli, hanno attirato l’attenzione delle compagnie minerarie di acque profonde che mirano a sfruttarle per batterie ed elettronica. Tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni circa il potenziale danno che queste attività minerarie potrebbero arrecare alla vita marina. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Nature Communications, fa luce su queste preoccupazioni attraverso esperimenti a bordo condotti sulle meduse casco nei fiordi norvegesi.

Utilizzando le meduse a casco come soggetti di ricerca, gli scienziati miravano a comprendere l'impatto dei sedimenti pompati nei loro serbatoi, simulando le condizioni che potrebbero derivare dall'estrazione mineraria in acque profonde. I risultati sono stati sorprendenti: le meduse hanno faticato a far fronte alla presenza di acqua fangosa. Hanno tentato di liberarsi del sedimento producendo muco in eccesso, una risposta visibile che somigliava a corde ghiacciate. A livello molecolare, sono state osservate risposte allo stress, con l'attivazione di geni associati alla riparazione dei tessuti e al sistema immunitario.

La dottoressa Helena Hauss, un'ecologa marina coinvolta nello studio, ha espresso preoccupazione per il dispendio energetico richiesto dalle meduse per combattere i sedimenti e mantenere il loro benessere. Nelle profondità dell’oceano dove risiedono queste creature, il cibo è scarso e il carico energetico aggiuntivo imposto dall’acqua fangosa può portare alla fame e alla diminuzione dei tassi di riproduzione. Questi risultati suggeriscono che gli effetti dell’estrazione mineraria in acque profonde potrebbero avere conseguenze di vasta portata, non solo per la vita marina ma anche per gli esseri umani.

Secondo i ricercatori, animali come le meduse dall’elmo svolgono un ruolo cruciale nel ciclo del carbonio, trattenendo l’anidride carbonica immagazzinata nelle profondità dell’oceano invece di rilasciarla nell’atmosfera. Inoltre, le specie ittiche che dipendono da queste comunità oceaniche, comprese specie commercialmente importanti come il tonno, potrebbero subire un impatto negativo. Pertanto, proteggere il delicato equilibrio dell’oceano aperto diventa imperativo per mantenere i servizi ecologici che fornisce.

I risultati dello studio rappresentano un importante trampolino di lancio nella comprensione dei potenziali impatti ambientali delle attività minerarie in acque profonde. Mentre il mondo è alle prese con la crescente domanda di minerali, i politici, gli scienziati e le compagnie minerarie devono lavorare insieme per stabilire pratiche sostenibili che salvaguardino gli ecosistemi marini e il delicato equilibrio degli oceani del nostro pianeta.

Domande frequenti

Cos'è l'estrazione mineraria in acque profonde?

L'estrazione mineraria in acque profonde si riferisce all'estrazione di preziosi minerali dal fondo dell'oceano. Implica la rimozione di noduli o croste ricche di metalli presenti nelle regioni sottomarine come le prese d'aria idrotermali.

Cosa sono le meduse a casco?

Le meduse a casco sono grandi meduse delle dimensioni di un piatto da portata che si trovano nelle acque profonde di tutto il mondo, in genere a profondità comprese tra 1,500 e 2,000 piedi. Servono come organismi rappresentativi per gli animali dal corpo molle che risiedono nell'oceano aperto.

Quali sono stati gli effetti dell'esposizione ai sedimenti sulle meduse?

L'esposizione ai sedimenti ha portato a risposte visibili come la produzione di muco eccessivo per liberarsi dell'acqua fangosa. A livello molecolare sono state osservate risposte allo stress con l’attivazione di geni associati alla riparazione dei tessuti e al sistema immunitario.

Perché l'estrazione mineraria in acque profonde è motivo di preoccupazione?

Le attività minerarie in acque profonde possono potenzialmente danneggiare la vita marina e interrompere i processi ecologici essenziali. Potrebbe portare alla fame e a tassi di riproduzione ridotti per vari organismi delle profondità marine, influenzando il delicato equilibrio dell’ecosistema oceanico e la disponibilità di importanti specie ittiche da cui l’uomo fa affidamento per il proprio sostentamento.

Cosa si può fare per proteggere la vita marina?

La protezione della vita marina richiede l’implementazione di pratiche e regolamenti sostenibili per l’estrazione mineraria in acque profonde. La collaborazione tra politici, scienziati e compagnie minerarie è fondamentale per garantire un’estrazione responsabile delle risorse preservando al tempo stesso l’integrità degli ecosistemi marini.

