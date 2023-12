Il presidente della MTA critica i funzionari del New Jersey per le politiche di pedaggio

In una recente conferenza stampa, il presidente della MTA Janno Lieber ha espresso la sua frustrazione per le critiche provenienti dai funzionari del New Jersey riguardo al piano di tariffazione della congestione della città di New York. Lieber ha etichettato i critici come ipocriti, sottolineando che il New Jersey applica pedaggi elevati sulle proprie autostrade. Ha espresso il suo disappunto per il fatto che i leader del New Jersey non si siano consultati con la MTA sulle politiche di pedaggio per la Jersey Turnpike e la Garden State Parkway.

Lieber ha inoltre sottolineato che le strade di New York appartengono ai newyorkesi e che la congestione causata dal traffico proveniente dal vicino New Jersey incide sulla loro vita quotidiana. Nonostante il sistema di pedaggio del New Jersey, il governatore Phil Murphy ha intentato una causa contro il programma di tariffazione della congestione, sostenendo che è ingiusto nei confronti dei residenti del New Jersey.

Il presidente della MTA ha anche preso di mira il rappresentante statunitense del New Jersey Josh Gottheimer, criticandolo per non aver affrontato il problema dell'incompleta linea metropolitana leggera Hudson-Bergen nel suo stesso distretto. Lieber ha criticato Gottheimer e altri sedicenti risolutori di problemi per la loro mancanza di azione nel sostenere il trasporto di massa.

In risposta, un portavoce di Gottheimer ha menzionato il suo ruolo determinante nell'approvazione di un disegno di legge sulle infrastrutture che ha assicurato finanziamenti significativi per i progetti della MTA. Gottheimer ha difeso il suo impegno nel migliorare i sistemi di trasporto di massa sia nel New Jersey che a New York.

Nonostante l'opposizione e le cause legali, il governatore di New York Kathy Hochul ha difeso fermamente il piano di tariffazione della congestione, citando il suo potenziale di trasformazione per il sistema di trasporti della città. L'MTA mira a lanciare il programma di pedaggio a maggio e generare 1 miliardo di dollari all'anno per miglioramenti delle infrastrutture.

Sebbene il programma sia sostenuto da molti, deve affrontare una significativa opposizione da parte delle aree suburbane. Un recente sondaggio ha mostrato che la maggioranza dei residenti nelle contee di Nassau e Suffolk è contraria al pedaggio, anche se le statistiche rivelano che la maggior parte dei pendolari provenienti da quelle aree utilizza già i trasporti pubblici.

Mentre il dibattito continua, i legislatori repubblicani mirano a sfruttare questa opposizione contro Hochul e i democratici nelle prossime elezioni. Tuttavia, resta da vedere come si svilupperà il piano di tariffazione della congestione e se riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi di riduzione della congestione del traffico e di finanziamento degli aggiornamenti essenziali per i sistemi di trasporto della città di New York.