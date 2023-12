Nomi di cani popolari a New York e negli Stati Uniti

Un recente rapporto ha rivelato i nomi dei cani più popolari in ogni stato, inclusa New York. Lo studio, condotto da 360 Reviews di US News & World Reports, ha analizzato i dati di un partner terzo del settore assicurativo per animali domestici, fornendo approfondimenti sui nomi degli animali domestici in base alla residenza nello stato.

È interessante notare che lo studio ha rilevato che i nomi degli animali domestici negli Stati Uniti non variano in modo significativo. Il nome del cane più importante a New York, così come in America in generale, è Bella. Questo nome, reso popolare dai franchise di “Twilight” e “Harry Potter”, ha trovato il favore dei proprietari di animali domestici in 37 stati e nel Distretto di Columbia.

Oltre a Bella, altri soprannomi canini popolari a New York includono Luna, Max, Coco e Milo, che costituiscono i primi cinque nomi di cani nello stato. Questi nomi sono apparsi anche tra i migliori nomi di animali domestici del 2020, insieme a Luna e Max.

Lo studio ha inoltre rivelato una tendenza interessante nei primi 100 nomi di animali domestici. Molti di questi nomi sono ispirati a divinità pagane, come Apollo, Luna, Zeus, Loki e Thor. Sembra che alcuni genitori di animali domestici stiano optando per nomi unici e potenti per i loro amici a quattro zampe.

Anche i nomi ispirati al cibo sono comparsi nell'elenco, con scelte come Pepper, Honey, Peanut, Cookie e Oreo che sono popolari tra i proprietari di animali domestici.

Se sei curioso di vedere l'elenco completo dei 100 migliori nomi di cani a New York e negli Stati Uniti, puoi visitare US News & World Reports per maggiori dettagli.

Scegliere il nome giusto per il tuo compagno canino è una decisione che parla della personalità del tuo animale domestico e delle tue preferenze personali. Che tu scelga una scelta popolare o qualcosa di più unico, la cosa più importante è che il nome si adatti perfettamente al tuo amato cane.