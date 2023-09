Il nuovo trailer di Mortal Kombat rivela la skin di Jean-Claude Van Damme

Netherrealm Studios ha rilasciato oggi un nuovo trailer che mostra la skin Jean-Claude Van Damme in Mortal Kombat 1. Il trailer mostra Van Damme che combatte vari personaggi, tra cui Johnny Cage, e mette in evidenza la skin alternativa disponibile per il veterano di Mortal Kombat. Questa skin speciale può essere sbloccata solo acquistando le edizioni Premium/Kollector del gioco.

La skin di Van Damme in Mortal Kombat 1 è un cenno al legame dell'attore con il franchise. Il personaggio di Johnny Cage nel gioco è stato a lungo ispirato da Van Damme, con una delle mosse distintive di Cage che è un pugno all'inguine a gambe divise, che ricorda una mossa eseguita da Van Damme nel film Bloodsport.

In effetti, gli sviluppatori di Midway Games, i creatori originali della serie Mortal Kombat, avevano tentato di assicurarsi la licenza per utilizzare le sembianze di Van Damme nel primo gioco di Mortal Kombat. Tuttavia questa opportunità in quel momento non si concretizzò.

Durante un recente episodio di Hot Ones, il co-creatore di Mortal Kombat Ed Boon ha rivelato come il team avesse fatto diversi tentativi di collaborare con Van Damme in passato, ma senza successo. "Questa volta abbiamo vinto alla lotteria e l'abbiamo preso", ha detto Boon. "E in realtà abbiamo la sua voce, e sarà il personaggio di Johnny Cage."

Mortal Kombat 1 uscirà il 19 settembre. Oltre alla skin Jean-Claude Van Damme, il gioco presenterà anche il ritorno della veterana della serie Nitara, doppiata dall'attrice Megan Fox.

