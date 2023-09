Mortal Kombat 1 rivela Jean-Claude Van Damme nei panni di Johnny Cage

By

NetherRealm Studios, i creatori di Mortal Kombat 1, ha appena svelato l'aspetto di Jean-Claude Van Damme nei panni di Johnny Cage nel gioco. La rivelazione di questa skin speciale, che presenta Van Damme nel suo outfit iconico del film Bloodsport del 1988, è avvenuta durante l'episodio di Hot Ones del co-creatore della serie Ed Boon.

L'apparizione di Van Damme in Mortal Kombat 1 ha un significato a causa della storia tra Bloodsport, Van Damme e il franchise del gioco stesso. Nelle prime fasi di sviluppo, il primo Mortal Kombat doveva essere un gioco di Van Damme. Il team dietro al gioco voleva che Van Damme fosse il protagonista del titolo, includendo anche immagini di Bloodsport nella presentazione iniziale. Tuttavia, questo concetto non è mai stato realizzato e invece è nato Mortal Kombat. Johnny Cage, uno dei personaggi del gioco, è sempre sembrato un tributo o una parodia di Van Damme, rendendo questa skin speciale il culmine di quella connessione.

La skin Van Damme sarà disponibile per i possessori del Kombat Pack, che avranno accesso a contenuti aggiuntivi tramite il pass stagionale. Sebbene il filmato della skin sia già stato anticipato in precedenza, questa è la prima volta che il rendering viene rivelato completamente. Si prevede che verrà lanciato insieme alla versione ad accesso anticipato di Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat ha una storia di incorporazione di skin di celebrità nel gioco. Le puntate precedenti presentavano skin con le sembianze e le voci di DJ Dimitri Vegas, così come i membri del cast Bridgette Wilson, Linden Ashby e Christopher Lambert del film Mortal Kombat del 1995. Inoltre, Mortal Kombat X includeva una skin speciale per Jax, interpretato da Carl Weathers, in bundle con il DLC Predator.

