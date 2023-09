La performance della voce fuori campo di Nitara in Mortal Kombat 1 riceve critiche dai giocatori

By

L'ultima aggiunta al roster di Mortal Kombat 1 è il personaggio Nitara, interpretato dall'attrice Megan Fox. Tuttavia, la base di giocatori del gioco è tutt'altro che colpita dalle prestazioni della voce fuori campo di Fox.

Man mano che l'elenco dei personaggi è stato lentamente rivelato, i fan hanno atteso con impazienza la line-up di lancio di Mortal Kombat 1. Mentre personaggi iconici come Scorpion e Sub-Zero stanno facendo il loro ritorno, ci si è concentrati anche sul riportare in vita personaggi del "3D" ” dell'era di Mortal Kombat, incluso Nitara.

Questa è la prima apparizione di Nitara da Mortal Kombat: Armageddon del 2006. La scelta di scegliere Megan Fox, nota per i suoi ruoli in Transformers e Jennifer's Body, ha sollevato perplessità nella comunità dei fan di Mortal Kombat.

Megan Fox è stata recentemente coinvolta in un altro gioco importante, Diablo 4, dove ha pronunciato elogi per i personaggi caduti. Tuttavia, Mortal Kombat 1 segna il suo primo ruolo da attrice a tutti gli effetti in un videogioco.

Durante la rivelazione di Nitara, Megan Fox ha fornito un video di gioco e frammenti di dialogo. Tuttavia, i fan su Reddit hanno criticato la sua performance, descrivendola come "consegna fissa" e suggerendo che potrebbe aver telefonato per ottenere uno stipendio.

Sebbene alcuni fan credano che il filmato del trailer potrebbe non rappresentare accuratamente l'audio del gioco, i primi giocatori che hanno ottenuto il gioco hanno espresso preoccupazioni simili riguardo alle prestazioni di Fox nella modalità storia. Tuttavia, altri hanno notato che la sua interpretazione nel finale della Torre di Nitara era migliore.

La community di Mortal Kombat 1 avrà presto l'opportunità di esprimere il verdetto finale sul ritratto di Nitara da parte di Megan Fox poiché il gioco verrà rilasciato tra pochi giorni.

Fonti: Dexerto