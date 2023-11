Nuovi modi per sbloccare skin in Mortal Kombat 1: i giocatori utilizzano la manipolazione della data

Nel mondo dei videogiochi, i giocatori trovano sempre modi innovativi per affrontare le sfide e sbloccare contenuti nascosti. Mortal Kombat 1, l'ultimo capitolo dell'iconica serie di giochi di combattimento, non fa eccezione. Recentemente, i giocatori hanno scoperto una tecnica unica per accedere a skin precedentemente non disponibili senza doverle pagare.

Gli sviluppatori di NetherRealm avevano introdotto alcune skin come parte della modalità Invasioni nella stagione 1. Queste skin inizialmente erano ottenibili solo attraverso il gioco. Tuttavia, sono stati recentemente resi disponibili per l'acquisto utilizzando la valuta del gioco, Dragon Krystals. Questa mossa ha scatenato una reazione negativa da parte della community, poiché i giocatori sono stati portati a credere che queste skin sarebbero tornate solo nelle stagioni future.

In una sorprendente svolta degli eventi, i giocatori di Mortal Kombat 1 hanno trovato un modo per aggirare l'acquisto e sbloccare gratuitamente queste ambite skin. Manipolando le impostazioni della data sulle proprie console, i giocatori sono stati in grado di rendere accessibili le skin della Stagione 1. Dovevano semplicemente cambiare la data della console prima dell'11 novembre, caricare il gioco, acquistare le skin desiderate e quindi riportare la data al presente. Questo exploit ha permesso ai giocatori di conservare le skin senza spendere valuta.

La scoperta di questo exploit di manipolazione dei dati si è diffusa rapidamente attraverso piattaforme di social media come Twitter e Reddit. I giocatori hanno condiviso le loro storie di successo e hanno avvertito gli altri di non spendere la loro sudata valuta per queste skin, poiché avrebbero potuto sbloccarle facilmente sfruttando le impostazioni della data.

FAQ:

D: Posso utilizzare questo exploit su qualsiasi piattaforma di gioco?

R: È stato confermato che l'exploit funziona sulle console PlayStation 5 e Nintendo Switch.

D: L'utilizzo di questo exploit avrà un impatto sulla mia esperienza di gioco?

R: Anche se l'exploit in sé non influisce sul gameplay, potrebbe compromettere la strategia di monetizzazione degli sviluppatori e l'integrità dell'economia del gioco.

D: NetherRealm correggerà questo exploit?

R: È molto probabile che gli sviluppatori risolvano questo problema con un hotfix o una patch di emergenza per mantenere l'integrità del loro piano di monetizzazione.

Mentre i giocatori continuano a scoprire nuove tecniche e segreti all'interno di Mortal Kombat 1, il gioco rimane un'esperienza dinamica e in evoluzione. L’entusiasmo che circonda queste scoperte evidenzia la natura appassionata e piena di risorse della comunità dei giocatori.

Fonte: IGN