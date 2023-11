Scopri come i giocatori riescono ad aggirare il pagamento delle skin in Mortal Kombat 1

Nelle ultime settimane, i giocatori di Mortal Kombat 1 hanno trovato un nuovo modo per ottenere skin senza dover spendere soldi. Manipolando le impostazioni della data sulle proprie console, i giocatori sono stati in grado di sbloccare skin che in precedenza erano disponibili solo per l'acquisto. Questo exploit intelligente ha scatenato un'ondata di entusiasmo tra i fan di Mortal Kombat, poiché ora possono accedere a contenuti esclusivi senza spendere un centesimo.

La scoperta di questo exploit arriva dopo una mossa controversa da parte di NetherRealm, lo sviluppatore del gioco, di rendere disponibili per l'acquisto skin precedentemente esclusive utilizzando la valuta premium del gioco. Questa decisione è stata accolta con la reazione negativa della comunità, che si è sentita sfruttata. Tuttavia, i giocatori hanno trovato rapidamente una soluzione a questo problema modificando la data sulle proprie console.

Modificando la data in un'ora precedente alla disponibilità delle skin per l'acquisto, i giocatori possono sbloccarle gratuitamente. Possono quindi ripristinare la data corretta della console e mantenere le skin sbloccate. Questa tattica intelligente si è diffusa su tutte le piattaforme dei social media, con i giocatori che condividono le loro storie di successo e avvertono gli altri di non sprecare i propri soldi acquistando le skin.

Sebbene questo exploit abbia fornito una soluzione temporanea per i giocatori che desiderano ottenere skin esclusive, è importante notare che si tratta di una soluzione alternativa e non di una soluzione a lungo termine. È probabile che NetherRealm risolva questo problema nei futuri aggiornamenti o patch per garantire che i giocatori non possano ignorare il pagamento per i contenuti di gioco.

In conclusione, la scoperta di questo exploit del cambio data in Mortal Kombat 1 ha dato ai giocatori un modo per sbloccare skin premium senza dover spendere soldi. Sebbene si tratti di uno sviluppo entusiasmante per i fan del gioco, è importante ricordare che non si tratta di una soluzione permanente e potrebbe essere modificata in futuro. I giocatori dovrebbero godere di questa opportunità finché dura e tenere d'occhio gli aggiornamenti di NetherRealm.

FAQ

1. Come funziona l'exploit del cambio data?

Per utilizzare l'exploit del cambio data, i giocatori cambiano la data sulla propria console in un momento precedente a quello in cui le skin venivano rese disponibili per l'acquisto. Ciò consente loro di sbloccare le skin senza dover spendere soldi. Possono quindi ripristinare la data corretta della console e mantenere le skin sbloccate.

2. L'exploit del cambio data è una soluzione permanente?

No, l'exploit del cambio data non è una soluzione permanente. È probabile che NetherRealm risolverà questo problema nei futuri aggiornamenti o patch per garantire che i giocatori non possano ignorare il pagamento per i contenuti di gioco.

3. L'exploit del cambio data può essere utilizzato su tutte le piattaforme?

Sebbene l'exploit sia stato inizialmente scoperto su PlayStation 5, è stato segnalato che funziona anche su Nintendo Switch. I giocatori su altre piattaforme dovrebbero prestare attenzione e fare le proprie ricerche prima di tentare di utilizzare questo exploit.