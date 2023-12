Mortal Kombat 1 implementerà il supporto cross-play e filtro Wi-Fi

By

Con notizie entusiasmanti per i fan di Mortal Kombat 1, lo sviluppatore NetherRealm Studios ha annunciato il supporto cross-play per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | I giocatori S arriveranno a febbraio 2024. Questa funzionalità molto richiesta consentirà finalmente ai giocatori su piattaforme diverse di giocare insieme, migliorando l'esperienza multiplayer del popolare gioco di combattimento.

Inoltre, NetherRealm Studios introdurrà nel prossimo futuro il supporto del filtro Wi-Fi. Questa funzionalità darà ai giocatori la possibilità di rifiutare le partite in base alla connessione Internet dell'avversario, garantendo esperienze di gioco più fluide per coloro che danno priorità a connessioni stabili.

Lo studio ha anche promesso il rilascio molto presto delle note sulla patch per l'ultimo aggiornamento di Mortal Kombat 1. Il Community Manager Tyler Lansdown ha affermato che il team ha lavorato diligentemente per apportare cambiamenti positivi al gioco, inclusi miglioramenti della qualità della vita e modifiche ai personaggi. È bello vedere NetherRealm Studios impegnarsi a migliorare l'esperienza complessiva dei giocatori.

Durante un recente live streaming, NetherRealm Studios si è concentrato su Quan Chi, un personaggio DLC molto atteso e uno dei preferiti dai fan. Il live streaming ha fornito uno sguardo più ravvicinato alle mosse, agli elementi visivi e alle Fatality di Quan Chi, suscitando entusiasmo per il suo arrivo in Mortal Kombat 1. Gli acquirenti dell'accesso anticipato possono aspettarsi di giocare nei panni di Quan Chi il 14 dicembre, mentre sarà disponibile per tutti gli altri giocatori il 21 dicembre.

Sebbene non sia stata rivelata alcuna data di rilascio specifica per il cross-play e altre nuove funzionalità, i fan possono essere certi che NetherRealm Studios manterrà le loro promesse. L’aggiunta del supporto cross-play e del filtro Wi-Fi avvicinerà i giocatori di Mortal Kombat 1, creando una comunità di gioco più inclusiva e divertente.