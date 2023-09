Un'immagine trapelata di Ermac in Mortal Kombat 1 scatena la discussione sul design dei personaggi

By

Un'immagine trapelata di Ermac nel prossimo gioco Mortal Kombat 1 ha suscitato scalpore tra i fan, con alcuni che hanno messo in dubbio le scelte di design del personaggio. Mentre molti attendono con impazienza l'uscita del trailer finale, i fan hanno notato una tendenza dei personaggi nel gioco a presentare scarpe aperte o piedi nudi. Baraka, Katana, Li Mei e Nitara sono stati tutti visti con le dita dei piedi esposte.

L'immagine trapelata di Ermac mostra il combattente telecinetico nella sua forma completa, rivelando più del suo aspetto di quanto mostrato in precedenza. Mentre i fan generalmente approvavano il suo outfit, alcuni esprimevano preoccupazione per la sua pelle rugosa, simile a quella di una mummia. C'è speranza che siano disponibili abiti o equipaggiamenti alternativi per coprirlo.

Una domanda ricorrente tra i fan è perché così tanti personaggi di Mortal Kombat 1 hanno le dita dei piedi scoperte. Alcuni commentatori sui social media hanno scherzosamente suggerito che qualcuno su NetherRealm potrebbe avere un feticismo del piede. Altri si chiedono se ci sia un significato più profondo dietro l'apparente feticismo del piede, come il commento sulla passione di Liu Kang per le arti marziali.

Vale la pena notare che Street Fighter 6 è stato criticato anche per la sua rappresentazione dei piedi, portando alcuni a ipotizzare che potrebbe essere una tendenza più ampia all'interno dei giochi di combattimento. Mentre i fan attendono con ansia l'uscita di Mortal Kombat 1, resta da vedere se ci saranno modifiche al design dei personaggi o se le speculazioni sul feticismo del piede verranno affrontate.

