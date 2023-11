I giocatori di Mortal Kombat 1 esprimono preoccupazione per i cambiamenti nelle pratiche dei DLC

By

La community di Mortal Kombat 1 è piena di insoddisfazione mentre i giocatori esprimono le loro preoccupazioni per la recente decisione presa da NetherRealm, lo sviluppatore del gioco. La controversia circonda la mancanza di skin DLC in bundle con pacchetti DLC, un allontanamento dai capitoli precedenti del franchise.

Sebbene sia NetherRealm che l'editore Warner Bros. non abbiano dichiarato esplicitamente che non saranno disponibili skin alternative, i giocatori più attenti hanno notato che il recente trailer di gioco di Omni-Man non menzionava alcuna skin aggiuntiva che accompagnasse i personaggi DLC premium. Questa modifica si discosta da Mortal Kombat 11, che includeva regolarmente pacchetti skin nelle sue offerte di personaggi DLC.

La comunità di gioco, in particolare la comunità subreddit dedicata a Mortal Kombat, ha discusso e votato attivamente i post su questo argomento. Gli utenti hanno espresso il loro disappunto per questa decisione, sostenendo che la mancanza di skin in bundle mina il valore dell'edizione premium del gioco.

Mentre vari giocatori hanno espresso le loro frustrazioni, il post di u/Youngstown_Mafia ha ricevuto un'attenzione significativa, evidenziando l'assenza di pacchetti skin. Allo stesso modo, u/SentosEdge ha espresso preoccupazione, prevedendo che tutte le skin sarebbero state vendute separatamente, e u/Penguinazu ha lamentato la perdita di skin esclusive che li avevano indotti ad acquistare l'edizione premium in primo luogo.

Il malcontento va oltre la questione delle pelli. Proprio la scorsa settimana, i giocatori di Mortal Kombat 1 hanno protestato contro una fatality DLC a tema Halloween con un prezzo elevato di $ 10. Ciò segue un modello recente in cui DLC costosi, come il pacchetto Texas Chain Saw Massacre, hanno scatenato una reazione negativa all'interno della comunità.

Questo nuovo sviluppo nel franchise di Mortal Kombat ha lasciato ai giocatori la sensazione che l'attuale iterazione non abbia lo stesso livello di contenuti e generosità del suo predecessore. La rabbia e la delusione espresse indicano un crescente sentimento di malcontento nei confronti delle pratiche DLC di NetherRealm.

FAQ

Cosa sono le skin DLC?

Le skin DLC si riferiscono a contenuti scaricabili che offrono ai giocatori aspetti alternativi per i loro personaggi in un videogioco.

Cos'è una comunità subreddit?

Una community subreddit è una sezione specifica all'interno della piattaforma di social media Reddit, dedicata a discussioni e contenuti relativi a un particolare argomento.

Cos'è un pacchetto DLC?

Un pacchetto DLC, abbreviazione di "pacchetto di contenuti scaricabili", è un contenuto di gioco aggiuntivo che può essere acquistato e scaricato per migliorare o espandere l'esperienza di gioco.