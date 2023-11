L'astronauta della NASA Thomas Mattingly è morto all'età di 87 anni

L'astronauta della NASA Thomas Mattingly, rinomato per il suo ruolo vitale nel ritorno sicuro dell'equipaggio dell'Apollo 13 durante una missione critica, è morto all'età di 87 anni. Gli eccezionali sforzi di Mattingly da parte del centro di controllo a terra hanno giocato un ruolo cruciale nel garantire la sopravvivenza dell'equipaggio .

Originariamente designato come pilota del modulo di comando per la missione Apollo 13 sulla Luna, Mattingly fu messo a terra appena 72 ore prima del lancio a causa dell'esposizione alla rosolia. Imperterrito da questa battuta d'arresto, Mattingly fornì un supporto inestimabile durante la missione dell'aprile 1970 quando un'esplosione di un serbatoio di ossigeno danneggiò gravemente la navicella mentre si trovava a 320,000 chilometri dalla Terra.

Pur non essendosi ammalato, Mattingly si è recato al centro di controllo della missione per sviluppare procedure di risparmio energetico che avrebbero consentito alla navicella spaziale di rientrare in sicurezza nell'atmosfera terrestre. Le sue azioni alla fine salvarono la vita degli astronauti James Lovell, Jack Swigert e Fred Haise, che avevano eseguito una traiettoria circumlunare ma non erano stati in grado di atterrare sulla Luna, ammarando infine nell'Oceano Pacifico.

La straordinaria storia di Mattingly ha ottenuto un ampio riconoscimento grazie al film “Apollo 1995” del 13, in cui l'attore Gary Sinise lo ha interpretato, attirando l'attenzione sull'omonima missione.

Prima di unirsi alla NASA, Mattingly iniziò la sua carriera come aviatore navale e fu selezionato come astronauta nel 1966. Alla NASA, pilotò il modulo di comando per la missione Apollo 16 e prestò servizio come comandante di due missioni dello Space Shuttle.

"I contributi di Thomas hanno spinto la nostra conoscenza oltre i regni dello spazio", ha elogiato il capo della NASA Bill Nelson, riflettendo sull'impatto significativo di Mattingly sul progresso dell'agenzia.

FAQ

D: Qual è stato il ruolo di Thomas Mattingly nella missione Apollo 13?



R: Thomas Mattingly ha svolto un ruolo cruciale nel riportare in sicurezza l'equipaggio dell'Apollo 13 sulla Terra sviluppando procedure di risparmio energetico dal centro di controllo a terra.

D: In che modo Thomas Mattingly ha contribuito alle missioni spaziali della NASA?



R: Mattingly ha servito come pilota del modulo di comando per la missione Apollo 16 e in seguito ha comandato due missioni dello Space Shuttle.

D: In che modo la storia di Mattingly ha ottenuto un ampio riconoscimento?



R: La straordinaria storia di Mattingly è diventata famosa grazie al popolare film del 1995 “Apollo 13”, in cui l'attore Gary Sinise lo ha interpretato.