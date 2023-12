Titolo: Coffee Clash: scoppia una battaglia legale tra il marchio di caffè di Yellowstone Star e il creatore dello spettacolo

Trama: Una battaglia legale in corso tra la marca di caffè dell'attore Cole Hauser, la Free Rein Coffee Company, e il ranch del creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, Bosque Ranch, ha attirato l'attenzione dei fan. Bosque Ranch ha intentato una causa contro Free Rein per violazione del marchio, sostenendo che il logo del marchio somiglia troppo al proprio marchio registrato. La causa solleva interrogativi sull'impatto che potrebbe avere sulle riprese dei prossimi episodi di Yellowstone, che già deve far fronte all'incertezza riguardo al coinvolgimento di Kevin Costner.

Con una sorprendente svolta fuori dallo schermo, il popolare dramma western Yellowstone si è trovato coinvolto in una controversia alimentata dalla caffeina. Mentre la produzione è nota per le tensioni nel backstage che coinvolgono l'attore protagonista Kevin Costner, l'ultimo dramma coinvolge un contendente inaspettato: il caffè.

Cole Hauser, che interpreta l'amato cowboy Rip Wheeler nello show, ha recentemente lanciato il suo marchio di caffè chiamato Free Rein Coffee Company. Il marchio offre una gamma di tostature, tra cui caffè macinato, chicchi interi e cialde, tutti ispirati allo spirito dell'Occidente. Tuttavia, proprio quando il marchio ha iniziato a guadagnare terreno, ha dovuto affrontare una battuta d’arresto legale.

Bosque Ranch, di proprietà del creatore di Yellowstone Taylor Sheridan, ha intentato una causa contro Free Rein presso il tribunale federale del Texas, accusando violazione di marchio, concorrenza sleale e pubblicità ingannevole. Bosque Ranch sostiene che il logo di Free Rein, caratterizzato dalle lettere intrecciate "FR", è sorprendentemente simile al proprio marchio registrato, "BR", che potrebbe potenzialmente fuorviare i consumatori. Free Rein ha scelto di non commentare la questione.

Ciò che rende questa battaglia legale particolarmente interessante è il collegamento tra Bosque Ranch e la serie Yellowstone. Il ranch funge sia da location per le riprese dello spettacolo che per i suoi prequel, e Sheridan ha recentemente lanciato il suo marchio di caffè in collaborazione con Community Coffee. Questo intreccio tra il caffè e il creatore dello spettacolo mette in discussione il potenziale impatto sulla produzione degli episodi futuri.

Anche se non è chiaro se questa azione legale influenzerà le riprese della prossima stagione, che dovrebbero iniziare la prossima primavera, aggiunge un altro livello di incertezza allo spettacolo. Con le speculazioni in corso sul coinvolgimento di Kevin Costner, la possibilità di tensioni dietro le quinte che coinvolgono un altro membro di spicco del cast non fa altro che aumentare l'attesa per i fan della famiglia Dutton.