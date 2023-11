Gatti: svelare i segreti della comunicazione olfattiva attraverso gli odori batterici

By

Un recente studio innovativo condotto presso l’Università della California, Davis, ha gettato nuova luce su come i gatti domestici usano l’odore per comunicare tra loro. Sebbene sia noto da tempo che i mammiferi, compresi i gatti, utilizzano gli odori per vari comportamenti sociali, questa ricerca esplora il ruolo degli odori batterici derivati ​​dalle ghiandole anali nel sistema di comunicazione olfattiva felina. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, si aggiunge al crescente corpus di letteratura scientifica che evidenzia la connessione tra le comunità microbiche e la percezione degli odori nei mammiferi.

I ricercatori, guidati da Connie Rojas, una ricercatrice post-dottorato che lavora insieme al professor Jonathan Eisen, hanno utilizzato un approccio articolato per studiare le secrezioni delle ghiandole anali di 23 gatti domestici. Attraverso il sequenziamento del DNA, la spettrometria di massa e la coltura microbica, miravano a svelare le sostanze chimiche presenti nelle secrezioni e le loro origini microbiche.

I risultati hanno rivelato che i profumi dei gatti comprendono una miscela di composti organici volatili, tra cui aldeidi, alcoli, esteri e chetoni. Questi odori svolgono un ruolo cruciale in vari aspetti del comportamento felino, come la marcatura territoriale, l’attrazione del compagno e la repulsione dei rivali. Sebbene i sistemi olfattivi umani facciano fatica a rilevare questi profumi, essi hanno un grande significato nella vita sociale dei gatti.

È interessante notare che lo studio ha scoperto la natura altamente variabile dei microbiomi dei gatti, con cinque generi di batteri, vale a dire Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus e Streptococcus, che dominano la composizione complessiva. Tuttavia, i singoli gatti mostravano profili microbici distinti, suggerendo una serie di fattori che influenzavano la diversità del loro microbioma, tra cui età, obesità, dieta, salute generale e ambiente di vita.

Inoltre, il team ha identificato numerosi composti organici nelle secrezioni delle ghiandole anali e l’analisi genetica ha indicato che queste sostanze chimiche potrebbero essere sintetizzate dai batteri che risiedono nelle ghiandole anali.

Con l’aspirazione futura di espandere la loro ricerca, gli scienziati mirano a includere un campione più ampio di gatti domestici ed esplorare la comunicazione olfattiva in altre specie all’interno della famiglia felina.

FAQ:

D: In che modo i gatti usano l'odore per comunicare?

R: I gatti utilizzano l'odore per marcare il territorio, attirare i compagni e respingere i rivali.

D: Quali sono i principali generi di batteri presenti nelle secrezioni delle ghiandole anali dei gatti?

R: I generi di batteri dominanti identificati nello studio erano Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus e Streptococcus.

D: I microbiomi dei gatti sono coerenti tra gli individui?

R: No, lo studio ha rivelato microbiomi altamente variabili tra i singoli gatti, con i gatti più anziani che generalmente mostrano un microbioma diverso da quello degli animali più giovani.

D: Quali fattori possono influenzare le popolazioni microbiche dei gatti?

R: La dieta del gatto, le condizioni di salute e l'ambiente di vita generale sono tra i fattori che possono avere un impatto sulle popolazioni microbiche nei gatti.

D: In che modo gli odori dei gatti influenzano il loro comportamento?

R: I composti organici volatili presenti negli odori dei gatti sono parte integrante di vari comportamenti, tra cui la marcatura territoriale, l'attrazione del compagno e la repulsione dei rivali.

Fonte: Università della California, Davis