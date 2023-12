La contea di Montgomery interviene contro l'aumento dei casi di frode

Riepilogo: i casi di frode nella contea di Montgomery sono aumentati da uno a due reclami al mese nel 2021 a due o tre reclami alla settimana. L'ufficio del registro della contea sta cercando di sensibilizzare sulle vendite fraudolente di proprietà attraverso l'uso di firme false e autenticazioni notarili negligenti o complici. L'ufficio del procuratore della contea di Montgomery sta attualmente indagando su diversi casi. Questo articolo esplora la questione della frode immobiliare, il suo impatto sui proprietari di immobili e le azioni intraprese per combatterla.

La frode degli atti, uno schema che prevede la presentazione di atti di proprietà fraudolenti, è diventata una preoccupazione crescente nella contea di Montgomery. Gli autori del reato utilizzano spesso atti di rinuncia, un metodo rapido di trasferimento di proprietà, con firme e autenticazioni falsificate. Una volta registrato l'atto, il truffatore tenta di vendere la proprietà ad ignari acquirenti.

Sebbene non si tratti di un progetto nuovo, l'ufficio del procuratore della contea di Montgomery ha indagato attivamente su casi di atti immobiliari fraudolenti. In effetti, ci sono state precedenti incriminazioni relative a tali attività. L'ufficio del registro della contea ha identificato diverse persone che compaiono come notai su documenti senza adeguata registrazione o con attività sospette.

La frode immobiliare può colpire chiunque, ma le proprietà di proprietà di residenti fuori città o quelle in affitto o in vendita sono particolarmente vulnerabili. I truffatori spesso prendono di mira piattaforme di vendita immobiliare online come Trulia per identificare potenziali vittime. Anche l'ufficio del revisore dei conti della contea di Montgomery, responsabile del dipartimento di trasferimento degli atti della contea, ha riscontrato un aumento dei trasferimenti di atti fraudolenti che non soddisfano i requisiti legali.

Per combattere questo problema sono state messe in atto diverse misure. L'ufficio del registro della contea di Montgomery gestisce un sistema di notifica gratuito chiamato Fraud Alert Notification System (FANS) per tenere informati i proprietari di immobili su qualsiasi documento depositato relativo alle loro proprietà. Attraverso questo sistema, i proprietari di immobili possono scegliere di ricevere avvisi via e-mail, lettere o entrambi ogni volta che viene depositato un atto, un mutuo o un vincolo sui loro lotti registrati.

I proprietari di immobili sono incoraggiati a iscriversi a FANS tramite il sito web del registro della contea o presso il loro ufficio. La contea è impegnata a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle frodi e ad adottare misure proattive per proteggere i proprietari immobiliari dal cadere vittime di tali attività fraudolente.