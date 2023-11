San Jose svela la sua edizione personalizzata di Monopoli

La città di San Jose è pronta a fare un viaggio nostalgico nella memoria con il lancio della propria edizione del popolare gioco da tavolo Monopoly. Questa edizione personalizzata sostituisce i tradizionali punti del tabellone con punti di riferimento locali, consentendo sia ai residenti che ai visitatori di esplorare la città in un modo completamente nuovo.

Uno dei monumenti più iconici di San Jose, la Winchester Mystery House, è al centro della scena come l'ambita posizione del Boardwalk. Il sindaco della città, Matt Mahan, ha espresso il suo entusiasmo per l'edizione personalizzata, affermando che si tratta di un'eccellente opportunità per celebrare la ricca storia e le conquiste di San Jose.

In questa versione unica, Original Joe's diventa il nuovo Park Place, mentre il VTA sostituisce gli spot ferroviari. L'agenzia di trasporti locale è entusiasta di questa rappresentazione e ha addirittura imballato un intero autobus per promuovere il gioco.

Peters' Bakery, famosa per la sua deliziosa torta di mandorle bruciate, è un'altra attività locale presente sul tabellone. La domanda per i giochi personalizzati è stata travolgente, con una grande quantità di preordini esauriti in pochissimo tempo. Hilda Ramirez, originaria di San Jose, ha espresso il suo amore per il concetto e ha acquistato con orgoglio cinque giochi, considerandoli il regalo di Natale più caldo nella Bay Area.

L'uscita dell'edizione di San Jose ha attirato visitatori da ogni parte del mondo, incluso un gruppo di amici che ha guidato da Lincoln, fuori Sacramento, per metterne le mani su una. Con l'inclusione di punti di riferimento familiari che evocano un senso di orgoglio, questi individui hanno espresso la loro eccitazione e soddisfazione.

Top Trumps USA, la società dietro la creazione di queste edizioni personalizzate, ha già rilasciato versioni cittadine come Napa Valley. Tuttavia, San Jose è la prima grande città della Bay Area a ricevere questo trattamento speciale. Aaron Green, rappresentante di Top Trumps USA, ha menzionato le difficoltà nel decidere quali posti inserire nel tabellone, poiché ognuno ha opinioni diverse. Tuttavia, l'obiettivo è quello di immortalare i principali punti di riferimento e le attività commerciali della città, assicurando che le generazioni future possano divertirsi con il gioco e conoscere la storia unica di San Jose.

L'edizione di Monopoli di San Jose include punti di riferimento aggiuntivi come Tech Interactive e Children's Discovery Museum. Queste aggiunte migliorano ulteriormente la rappresentazione della vivace cultura e delle attrazioni di San Jose.

Lascia che questa edizione personalizzata di Monopoli sia una testimonianza della grandezza di San Jose e del suo status come uno dei posti migliori in cui vivere nel paese.