Call of Duty Modern Warfare 3 rimuove la funzionalità di messa a punto delle armi a favore dei miglioramenti dell'armaiolo

Call of Duty Modern Warfare 3, sviluppato da Sledgehammer Games in collaborazione con Infinity Ward, uscirà la prossima settimana. In previsione del lancio del gioco, Sledgehammer Games ha condiviso i dettagli sul sistema di progressione del gioco e sull'Armaiolo, la schermata di gioco per personalizzare le armi. Tuttavia, una caratteristica di personalizzazione degna di nota sarà assente nel gioco di quest'anno: la messa a punto delle armi.

Secondo il post sul blog di Sledgehammer Games, la decisione di rimuovere la funzione di messa a punto delle armi si basava sul feedback della community. Gli sviluppatori hanno riconosciuto che la messa a punto delle armi, presente in capitoli precedenti come Modern Warfare II, non era così intuitiva come avevano sperato. Di conseguenza, hanno deciso di concentrarsi invece sul miglioramento dell'esperienza di personalizzazione di Gunsmith. Questa modifica si applicherà sia alle armi di Modern Warfare II che a quelle di Modern Warfare III che utilizzano modifiche.

La rimozione della messa a punto delle armi avrà un impatto anche su Call of Duty Warzone, la popolare modalità Battle Royale, e sarà retroattiva alle armi di Modern Warfare 2. Ciò significa che gli equipaggiamenti predefiniti con armi messe a punto potrebbero essere ripristinati alle impostazioni di serie. Di conseguenza, i giocatori possono aspettarsi cambiamenti significativi nelle prestazioni delle armi.

In termini di durata del gameplay, i giocatori che hanno preordinato l'edizione digitale di Modern Warfare 3 hanno già avuto accesso alla porzione per giocatore singolo da giovedì. Tuttavia, alcuni giocatori hanno riferito che la campagna è relativamente breve, durando dalle 3 alle 4 ore. Sebbene la durata possa sembrare breve, è importante notare che Modern Warfare 3 è un seguito diretto di Modern Warfare 2 dell'anno precedente.

Per quanto riguarda il futuro del franchise Call of Duty, Microsoft ha completato l'acquisizione di Activision Blizzard il mese scorso dopo una lunga battaglia legale. Nonostante questo cambio di proprietà, Xbox Game Studios e PlayStation hanno concordato di mantenere la presenza del franchise su entrambe le piattaforme, garantendo la “parità al 100%” per Call of Duty su tutte le console.

FAQ:

D: Cos'è l'Armaiolo in Call of Duty Modern Warfare 3?

R: L'Armaiolo è una schermata di gioco che consente ai giocatori di personalizzare le proprie armi.

D: Cos'è la messa a punto delle armi?

R: La messa a punto delle armi è una funzione di personalizzazione che consente ai giocatori di apportare modifiche granulari alle prestazioni delle armi.

D: La rimozione della messa a punto delle armi influenzerà i precedenti giochi Call of Duty?

R: Sì, la modifica sarà retroattiva anche per le armi di Modern Warfare 2.

D: Quanto dura la campagna per giocatore singolo in Modern Warfare 3?

R: I giocatori hanno segnalato una durata della campagna di circa 3 o 4 ore.