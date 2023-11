Nuovo articolo: spinta promozionale di Xbox per Call of Duty: Modern Warfare III

Oggi gli utenti Xbox sono stati accolti da un'importante pubblicità che li incoraggiava ad acquistare Call of Duty: Modern Warfare III, l'ultimo capitolo della popolare serie di giochi. La schermata iniziale, apparsa all'accensione della console, ha suscitato reazioni contrastanti tra i giocatori.

Mentre alcuni fan di Xbox hanno espresso il loro entusiasmo per la nuova campagna e hanno accolto con entusiasmo la pubblicità, altri erano meno entusiasti. “Questo è stupido. Non gioco a Call of Duty; Non ho mai comprato Call of Duty. Non dovrei accendere la mia Xbox e la prima cosa che vedo è l'aggiunta di un gioco o qualsiasi altra cosa", si è sfogato un utente insoddisfatto.

Sono stati fatti dei confronti con una promozione simile per Starfield, un altro gioco molto atteso, che ha ricevuto una breve schermata iniziale durante il suo lancio a settembre. Sono state sollevate preoccupazioni circa la potenziale invasività di tali pratiche pubblicitarie in futuro.

"Non penso che sia un grosso problema se si tratta di un evento o di un rilascio first-party, ma capisco perché alla gente non piacerebbe", ha empatizzato un altro utente.

IGN ha contattato Xbox per un commento ma non ha ricevuto risposta al momento della stesura di questo articolo.

Oltre alla schermata iniziale, Xbox offre anche uno sfondo dinamico scaricabile con l'amato personaggio Capitan Price della serie Call of Duty.

Questa spinta promozionale da parte di Xbox per Call of Duty: Modern Warfare III arriva sulla scia della recente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per l'incredibile somma di 69 miliardi di dollari. Sebbene l'accordo di marketing di PlayStation per Call of Duty si estenda fino al 2024, la nuova proprietà di Xbox non ha impedito loro di promuovere attivamente l'acquisizione del gioiello della corona.

Call of Duty: Modern Warfare III verrà rilasciato in più fasi, a partire dall'accesso anticipato alla campagna il 2 novembre per i clienti che hanno effettuato il preordine. Il gioco continuerà la trama di Modern Warfare II e introdurrà nuovi elementi come le missioni di combattimento aperto, con la modalità multiplayer che sarà disponibile il 10 novembre.

FAQ:

D: Cos'è Call of Duty: Modern Warfare III?

R: Call of Duty: Modern Warfare III è un videogioco molto popolare e l'ultimo capitolo della serie Call of Duty.

D: Call of Duty: Modern Warfare III è disponibile su Xbox?

R: Sì, Call of Duty: Modern Warfare III è disponibile su Xbox e su altre piattaforme.

D: Cos'è una schermata iniziale?

R: Una schermata iniziale è un'immagine o un annuncio pubblicitario visualizzato quando viene avviata un'applicazione per computer o console.

D: Quando uscirà Call of Duty: Modern Warfare III?

R: L'accesso anticipato alla campagna è iniziato il 2 novembre 2022, mentre il multiplayer sarà disponibile il 10 novembre 2022.

D: Per quanto prezzo Microsoft ha acquisito Activision Blizzard?

R: Microsoft ha acquisito Activision Blizzard per 69 miliardi di dollari.

Fonti: IGN (https://www.ign.com)