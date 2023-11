Jessica Gagen: da Miss Inghilterra a esploratrice spaziale

Jessica Gagen, ex vincitrice di Miss Inghilterra, è in missione per rompere le barriere e realizzare il suo sogno di diventare un'astronauta. Con una laurea in ingegneria aerospaziale presso l'Università di Liverpool, Jessica ha puntato a diventare la prima reginetta di bellezza nello spazio. Recentemente, ha fatto un passo significativo verso il suo sogno avendo l'opportunità di "volare" su un'astronave Boeing Starliner al Kennedy Space Center di Orlando, negli Stati Uniti.

Durante la sua visita negli Stati Uniti, Jessica non solo ha avuto la possibilità di pilotare il simulatore Starliner, ma ha anche visitato il dietro le quinte con i dipendenti Boeing che stanno lavorando alla progettazione e alla costruzione di uno space shuttle. Si è immersa nel mondo dell'esplorazione spaziale, acquisendo preziose informazioni sul lavoro svolto sul campo.

Oltre al tempo trascorso alla Boeing, a Jessica è stato offerto un tour VIP del Kennedy Space Center e ha avuto l'incredibile opportunità di assistere a due lanci di razzi dalla Space Coast della Florida. È stato un viaggio da sogno che ha superato tutte le sue aspettative.

In qualità di relatrice principale alla conferenza Ascend di Las Vegas, organizzata dalla Stazione Spaziale Internazionale, Jessica ha condiviso la sua passione per la promozione di donne e bambini nelle materie STEM. Il suo obiettivo è incoraggiare più ragazze a intraprendere una carriera nel campo dell'ingegneria e rompere gli stereotipi che circondano il settore.

Da quando ha vinto il titolo di Miss Inghilterra, Jessica è diventata un modello per aspiranti scienziati e ingegneri. Il suo obiettivo è utilizzare la sua piattaforma per educare la prossima generazione sulle diverse opportunità nei campi STEM e sulle competenze che l'ingegneria può fornire. Il progetto Beauty with a Purpose di Jessica, chiamato The STEM Project, si concentra sull'ispirazione delle giovani menti e sulla dimostrazione del potenziale di diversi tipi di ingegneria.

Guardando al futuro, Jessica aspira anche a presentare documentari televisivi educativi ed esplorare nuove tecnologie. E se ne avesse la possibilità, accetterebbe con entusiasmo l’opportunità di viaggiare nello spazio.

La navicella spaziale Starliner della Boeing ha già completato due voli di prova senza equipaggio, di cui il secondo ha raggiunto con successo la Stazione Spaziale Internazionale. Jessica continua a inseguire i suoi sogni e parteciperà al 71esimo concorso di Miss Mondo a Mumbai, in India, a marzo.

FAQ:

D: Qual è il sogno di Jessica Gagen?

R: Il sogno di Jessica Gagen è diventare un'astronauta ed essere la prima reginetta di bellezza nello spazio.

D: Qual è il background formativo di Jessica?

R: Jessica Gagen ha conseguito una laurea in ingegneria aerospaziale presso l'Università di Liverpool.

D: Qual è la bellezza di Jessica con un progetto con uno scopo?

R: Il progetto "Bellezza con uno scopo" di Jessica si chiama The STEM Project, che mira a educare la prossima generazione sui diversi tipi di ingegneria e sulle opportunità disponibili nei campi STEM.

D: Jessica è stata coinvolta in attività legate allo spazio?

R: Sì, Jessica ha avuto l'opportunità di pilotare un simulatore di astronave Boeing Starliner e di visitare il Kennedy Space Center, dove ha assistito a due lanci di razzi.

Fonte:

Swns.com