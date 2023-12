Numeri record di carpe invasive catturate nel fiume Mississippi

Riepilogo: I funzionari della fauna selvatica hanno catturato con successo un numero significativo di carpe invasive dal fiume Mississippi vicino a Trempealeau, nel Wisconsin. Il Dipartimento delle Risorse Naturali del Minnesota ha effettuato la più grande cattura di carpe invasive fino ad oggi nel Minnesota, tra cui 296 carpe argentate, 23 carpe erbivore e 4 carpe testa grossa. Queste carpe, originariamente importate negli Stati Uniti per controllare i problemi dell’acquacoltura, sono diventate una minaccia per le specie e gli ecosistemi autoctoni mentre si diffondono verso nord attraverso fiumi e torrenti. La battaglia per tenerli lontani dai Grandi Laghi è cruciale per proteggere il settore della pesca, che vale 7 miliardi di dollari.

Originariamente, queste carpe furono importate negli Stati Uniti negli anni '1960 e '1970 con l'intento di risolvere i problemi degli allevamenti di acquacoltura. Tuttavia, attraverso rilasci accidentali e inondazioni, sono riusciti a raggiungere il fiume Mississippi e da allora si sono diffusi verso fiumi e torrenti nella parte centrale della nazione. Le carpe, note per il loro appetito vorace, possono consumare fino al 40% del loro peso corporeo in un giorno. Ciò li rende altamente efficienti nel superare le specie autoctone e nel distruggere gli ecosistemi acquatici.

Sebbene non sia disponibile una stima esatta della popolazione di carpe invasive negli Stati Uniti, si ritiene che sia nell’ordine dei milioni. I funzionari della fauna selvatica sono particolarmente preoccupati di tenerli lontani dai Grandi Laghi, poiché la loro presenza potrebbe rappresentare una minaccia significativa per l’industria della pesca della regione, valutata 7 miliardi di dollari.

Grace Loppnow, coordinatrice delle carpe invasive del Minnesota DNR, ha osservato che, sebbene il numero di carpe catturate sia motivo di preoccupazione, è probabile che si siano spostate a monte e non si siano schiuse nelle acque del Minnesota. L’adozione di misure proattive per prevenire un’ulteriore diffusione e il controllo della popolazione di carpe invasive rimane una priorità assoluta per i funzionari della fauna selvatica.