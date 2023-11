La navicella spaziale Lucy scopre la Mini Moon Companion durante la visita all'asteroide

By

In una straordinaria scoperta effettuata dalla navicella spaziale Lucy della NASA, è stato rivelato che un asteroide minore chiamato Dinkinesh ha un proprio aiutante in miniatura. La scoperta è stata fatta durante un sorvolo di Dinkinesh, che si trova a 300 milioni di miglia di distanza nella fascia principale degli asteroidi oltre Marte.

La navicella spaziale Lucy ha catturato un'immagine della coppia di asteroidi quando si trovava a circa 270 miglia di distanza da loro. L'analisi dei dati e delle immagini trasmesse alla Terra ha confermato che Dinkinesh misura solo mezzo miglio (790 metri) di diametro, mentre la luna che lo accompagna ha una dimensione minuscola di un decimo di miglio (220 metri).

Questa scoperta inaspettata porta nuovo entusiasmo alla missione Lucy, progettata per studiare gli asteroidi troiani più grandi ed enigmatici situati vicino a Giove. Lanciato nel 2021, si prevede che Lucy raggiungerà il primo di questi asteroidi troiani nel 2027 e condurrà un'esplorazione approfondita per una durata di almeno sei anni. Originariamente prevista per colpire sette asteroidi, la missione ha ampliato la sua lista e ora include un totale di 11 obiettivi.

È interessante notare che il nome Dinkinesh ha un significato poiché significa "sei meraviglioso" nella lingua amarica dell'Etiopia. Il significato di questa scoperta è davvero in linea con il suo nome, come Hal Levison del Southwest Research Institute, lo scienziato capo, ha espresso la sua meraviglia in una dichiarazione.

FAQ:

D: Cos'è la navicella spaziale Lucy?

R: La navicella spaziale Lucy è una missione della NASA progettata per studiare gli asteroidi troiani, che si trovano vicino a Giove.

D: Qual è la dimensione dell'asteroide Dinkinesh e della sua luna compagna?

R: Dinkinesh misura solo 790 metri di diametro, mentre la sua compagna lunare misura solo 220 metri (un decimo di miglio).

D: Qual è il significato del nome Dinkinesh?

R: Il nome Dinkinesh significa “sei meraviglioso” nella lingua amarica dell'Etiopia.