I milionari tornano a New York mentre i redditi più bassi se ne vanno

Un recente rapporto del Fiscal Policy Institute senza scopo di lucro rivela una tendenza sorprendente a New York City: i milionari stanno tornando in massa in città mentre i residenti che guadagnano meno di 172,000 dollari se ne vanno. Questo fenomeno indica un cambiamento significativo nel panorama economico della città.

Mentre New York City ha vissuto un breve periodo di sollievo per i redditi più bassi durante la pandemia, i redditi più alti stanno ora tornando e sperimentando una crescita della loro ricchezza. L'analisi dei dati ACS nel rapporto mostra che, nonostante la perdita di 2,400 milionari dal 2020 al 2022, la città ne ha guadagnati 17,500 nello stesso periodo.

Al contrario, i newyorkesi con redditi più bassi scelgono di lasciare la città. Il rapporto evidenzia che gli individui che guadagnano tra i 32,000 e i 65,000 dollari hanno maggiori probabilità di emigrare. Oltre 65,000 newyorkesi in questa fascia di reddito si sono trasferiti tra il 2017 e il 2022, rispetto a poco più di 50,000 newyorkesi che guadagnano oltre 172,000 dollari. In totale, quasi 200,000 newyorkesi con un reddito inferiore a 172,000 dollari hanno lasciato la città durante quel periodo di cinque anni.

Le ragioni di questa disparità possono essere attribuite alla ripresa economica di New York dopo la pandemia. Inizialmente, la città ha vissuto un esodo di massa di persone con redditi elevati che hanno potuto lavorare da remoto. Di conseguenza, gli affitti sono crollati e alcuni residenti hanno potuto permettersi alloggi che prima erano irraggiungibili. Tuttavia, la situazione alla fine si è invertita quando gli affitti hanno ripreso a salire. Nell'ottobre 2023, il prezzo medio degli affitti a Manhattan è aumentato del 4.6% rispetto all'anno precedente.

Il rapporto evidenzia anche il crescente divario di ricchezza nella città. Mentre i ricchi newyorkesi hanno visto i loro redditi aumentare in modo significativo, la classe media ha faticato a tenere il passo con l’aumento dei costi. Il mutevole panorama economico portò alla partenza della classe media, creando opportunità per i milionari di trasferirsi e contribuire alle entrate della città.

È interessante notare che, anche quando furono aumentate le tasse sugli individui con i guadagni più alti, questi non fuggirono dalla città. Il rapporto suggerisce che, anche se si trasferissero, è probabile che si trasferiscano in stati ad alta tassazione, indicando che tassare i ricchi potrebbe essere una soluzione praticabile per affrontare la disuguaglianza e generare entrate per la città.

In sintesi, le dinamiche dell’economia di New York City sono cambiate, con il ritorno dei milionari e la partenza dei redditi più bassi. Questa tendenza sottolinea le sfide affrontate dalla classe media e la crescente disparità di ricchezza all’interno della città.