Microsoft consolida i servizi di gestione dei progetti per migliorare la collaborazione del team

Microsoft sta razionalizzando i propri servizi di gestione dei progetti per migliorare l'efficienza e la collaborazione per piccoli team e aziende. Recentemente annunciato all'evento Ignite dell'azienda, Microsoft unirà i suoi strumenti di gestione e pianificazione delle attività, tra cui Microsoft To Do, Microsoft Planner e Microsoft Project per il Web, in un'esperienza unificata denominata Microsoft Planner.

La nuova esperienza Microsoft Planner verrà inizialmente lanciata all’interno dell’app Planner in Microsoft Teams nella primavera del 2024, seguita da una versione web nel corso dell’anno. Anche le app esistenti di Task by Planner e To Do in Microsoft Teams verranno rinominate con il nome "Planner". Inoltre, Microsoft Project per il web subirà un processo di ridenominazione simile per diventare Planner nei prossimi mesi. Gli utenti attuali possono aspettarsi di mantenere l'accesso alle stesse funzionalità dopo l'aggiornamento.

Con l’integrazione delle funzionalità abilitate all’intelligenza artificiale, Microsoft Planner mira a fornire una piattaforma centralizzata per la gestione del lavoro di una vasta gamma di dipendenti, dagli addetti alle informazioni ai lavoratori in prima linea e ai project manager. Le nuove funzionalità faciliteranno la scoperta delle attività, offriranno strumenti di pianificazione e risorse per la creazione di piani di progetto e introdurranno un’integrazione AI chiamata Copilot. Copilot assisterà gli utenti nella creazione del piano tramite suggerimenti di testo, suggerirà obiettivi e proporrà nuove attività man mano che i piani si sviluppano.

Sebbene i dettagli specifici sulla nuova esperienza Planner siano scarsi, non è chiaro se eventuali funzionalità delle app Planner e To Do esistenti verranno gradualmente eliminate. Tuttavia, la decisione di Microsoft di unificare i propri strumenti di pianificazione suggerisce una mossa strategica per competere in modo più efficace contro le offerte rivali di gestione delle attività come Trello, Asana e Airtable. Consolidando i propri prodotti, Microsoft mira a fornire una soluzione completa che offra funzionalità comparabili sfruttando al tempo stesso la sua vasta suite di strumenti di produttività.

Domande frequenti

1. Quando sarà disponibile la nuova esperienza Microsoft Planner?

La nuova esperienza Microsoft Planner verrà lanciata nella primavera del 2024 all'interno dell'app Planner in Microsoft Teams.

2. Ci sarà una versione web del nuovo Microsoft Planner?

Sì, una versione web del nuovo Microsoft Planner seguirà il rilascio iniziale in Microsoft Teams più avanti nello stesso anno.

3. Quali modifiche verranno apportate alle app esistenti Tasks by Planner e To Do?

Le app Tasks by Planner e To Do esistenti in Microsoft Teams verranno rinominate "Planner".

4. Anche Microsoft Project per il Web verrà rinominato Planner?

Sì, nei prossimi mesi anche Microsoft Project per il web subirà un processo di ridenominazione per diventare Planner.

5. Come verrà integrata l'intelligenza artificiale nella nuova esperienza Microsoft Planner?

La nuova esperienza Planner includerà funzionalità abilitate all’intelligenza artificiale, come un’integrazione AI chiamata Copilot. Copilot assisterà gli utenti nella creazione del piano tramite suggerimenti di testo, suggerirà obiettivi e proporrà nuove attività.