Microsoft affronta le critiche per aver vietato i controller di terze parti e limitato l'accessibilità ai giochi

Microsoft, nota per i suoi sforzi nell'accessibilità dei videogiochi, ha recentemente dovuto affrontare una reazione negativa per aver vietato l'uso di controller di terze parti sulle sue console Xbox. Sebbene la società affermi che il divieto serve a preservare la qualità e la sicurezza dei controller dei giocatori, ha sollevato preoccupazioni tra i giocatori disabili che fanno affidamento su questi dispositivi per motivi di accessibilità.

L’accessibilità nei giochi è spesso trascurata, ma è un aspetto importante dell’inclusione sociale per le persone disabili. Con milioni di persone disabili in tutto il mondo, di cui 6.2 milioni in Canada e 61 milioni negli Stati Uniti, è fondamentale garantire che abbiano opportunità significative di partecipare a forme di intrattenimento accessibili.

Nel 2018, Microsoft ha compiuto progressi significativi nell'accessibilità dei videogiochi con l'introduzione di Xbox Adaptive Controller. Questo controller personalizzabile consente ai giocatori di collegare dispositivi esterni come pedali, joystick, pulsanti e interruttori, consentendo alle persone con difficoltà motorie di giocare. Il rilascio dell'Xbox Adaptive Controller ha segnato una pietra miliare per l'accessibilità nei giochi e ha ricevuto elogi diffusi.

Tuttavia, il recente divieto di Microsoft sui controller di terze parti è stato visto come un passo indietro nel loro impegno verso l'accessibilità. Sebbene i dispositivi compatibili con Xbox Adaptive Controller siano esenti dal divieto, ciò limita le opzioni per i giocatori disabili che si affidano ad altri dispositivi di terze parti. La disabilità è individuale e ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un’altra. L'Xbox Adaptive Controller non è una soluzione universale.

Inoltre, ci sono degli svantaggi nello stesso Xbox Adaptive Controller. Non è compatibile con tutti i dispositivi esterni, come i mouse dei computer, che alcuni giocatori potrebbero preferire. Inoltre, il costo del controller e dei suoi accessori può rappresentare un ostacolo per molte persone disabili, che hanno maggiori probabilità di vivere in povertà e guadagnare meno rispetto alle loro controparti non disabili.

La reazione contro il divieto di Microsoft evidenzia la storica supervisione dei giocatori disabili da parte dell'industria dei videogiochi. I giocatori disabili sono giustamente preoccupati per l’impatto sull’accessibilità e le limitazioni che comporta. È fondamentale che l’industria riconosca e risponda alle esigenze dei giocatori disabili per creare un ambiente di gioco veramente inclusivo e accessibile.