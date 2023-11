Nuova modalità di gioco e aggiornamenti di accesso anticipato in arrivo su Against the Storm

L'editore Hooded Horse ha annunciato che il popolare gioco Against the Storm lascerà l'accesso anticipato il prossimo mese con un attesissimo aggiornamento 1.0. Questo aggiornamento introdurrà una nuovissima modalità di gioco chiamata Queen's Hand, progettata specificamente per sfidare i giocatori esperti con regole e ricompense uniche.

Against the Storm, descritto come un “costruttore di città dark fantasy”, immerge i giocatori in un mondo post-apocalittico in cui devono ricostruire la civiltà nonostante piogge devastanti. Nei panni del viceré della regina, i giocatori guidano un gruppo eterogeneo di sopravvissuti tra cui umani, castori, lucertole, volpi e arpie. Insieme, devono riconquistare la natura selvaggia e garantire un futuro all’umanità.

Uno degli aspetti più interessanti del prossimo aggiornamento è l'aggiunta di Queen's Hand. Questa modalità di gioco presenta ai giocatori la sfida definitiva di riforgiare il Sigillo Adamantino in un singolo Ciclo. Essendo la sfida più difficile del gioco, Queen's Hand spingerà anche i giocatori più esperti ai propri limiti.

Durante il periodo di accesso anticipato, Against the Storm ha subito uno sviluppo significativo, con aggiornamenti regolari dei contenuti ogni due settimane. Questi aggiornamenti hanno apportato una vasta gamma di modifiche maggiori e minori al gioco, inclusa l'aggiunta di nuove specie come il popolo Fox e miglioramenti alle meccaniche di fine gioco. Hooded Horse ha dichiarato che questa cadenza di aggiornamenti continuerà fino al rilascio completo del gioco.

Con il suo gameplay avvincente e la sua narrativa accattivante, Against the Storm ha raccolto una base di fan devota. Su Steam, il gioco ha ricevuto una valutazione delle recensioni degli utenti estremamente positiva del 95% su quasi 14,500 recensioni. I giocatori hanno elogiato le sue coinvolgenti meccaniche di costruzione del mondo e il gameplay avvincente.

I fan di Against the Storm non vedono l'ora che il gioco venga rilasciato ufficialmente l'8 dicembre. Oltre a essere disponibile su Microsoft Store, il gioco entrerà anche a far parte della libreria PC Game Pass, grazie a una recente partnership con Microsoft. Questa collaborazione porterà il gioco a un pubblico ancora più ampio e offrirà agli abbonati Game Pass un’esperienza nuova ed entusiasmante.

Che tu sia un giocatore esperto o nuovo nel genere, il prossimo aggiornamento di Against the Storm promette di offrire un'esperienza di gioco indimenticabile. Preparati ad affrontare le sfide di un mondo devastato e ricostruisci la civiltà contro ogni previsione.

FAQ

1. Cos'è Contro la Tempesta?

Against the Storm è un gioco di costruzione di città dark fantasy in cui i giocatori ricostruiscono la civiltà in un mondo post-apocalittico afflitto da piogge incessanti.

2. Quando Against the Storm uscirà dall'accesso anticipato?

Against the Storm lascerà l'accesso anticipato e rilascerà il suo aggiornamento 1.0 l'8 dicembre.

3. Come si chiama la nuova modalità di gioco?

La nuova modalità di gioco si chiama Queen's Hand ed è stata creata appositamente per sfidare i giocatori esperti con regole e ricompense uniche.

4. Su quali piattaforme sarà disponibile Against the Storm?

Against the Storm sarà disponibile sul Microsoft Store e sarà incluso anche nella libreria PC Game Pass.

5. Quali aggiornamenti sono stati apportati durante il periodo di accesso anticipato?

Durante l'accesso anticipato, Against the Storm ha ricevuto regolari aggiornamenti dei contenuti, inclusa l'aggiunta di nuove specie e miglioramenti alle meccaniche di fine gioco.

Fonte: [IGN](https://www.ign.com/)