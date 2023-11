Azure AI presenta l'animazione avatar avanzata e strumenti vocali personalizzati

Microsoft ha introdotto due funzionalità innovative come parte della sua suite Azure AI: AI Speech Text to Speech Avatar e Personal Voice. Questi strumenti offrono interessanti possibilità per la creazione di contenuti, la sintesi vocale e le esperienze digitali, ma sollevano anche importanti considerazioni etiche.

L'avatar di sintesi vocale di Azure AI Speech consente agli utenti di creare avatar fotorealistici in grado di parlare semplicemente fornendo immagini e uno script. Lo strumento di Microsoft utilizza modelli avanzati di apprendimento automatico per animare l'avatar e generare un discorso autentico. Questa funzionalità offre opportunità per generare video di formazione, testimonianze dei clienti e assistenti virtuali.

Un aspetto notevole è che questi avatar possono conversare in più lingue e persino rispondere a domande fuori copione utilizzando modelli di intelligenza artificiale come GPT-3.5 di OpenAI. Questa versatilità espande le potenziali applicazioni dello strumento, rendendolo utile per chatbot e scenari di assistenza clienti interattivi.

Pur riconoscendo il potenziale di uso improprio associato alle tecnologie di generazione di avatar, Microsoft ha implementato delle misure di salvaguardia. Inizialmente, solo gli avatar predefiniti saranno accessibili alla maggior parte degli abbonati di Azure. Gli avatar personalizzati sono attualmente limitati a casi d'uso specifici e richiedono la registrazione. Questo approccio cauto mira a evitare lo sfruttamento non etico della tecnologia.

Tuttavia, l’introduzione di queste funzionalità di animazione avatar ha suscitato discussioni su questioni etiche. Similmente al recente sciopero SAG-AFTRA, in cui gli attori si sono battuti per un risarcimento per le somiglianze generate dall’intelligenza artificiale, si pone la questione se le aziende debbano compensare gli individui per l’uso dei loro personaggi virtuali. La posizione di Microsoft e dei suoi clienti su questo argomento rimane poco chiara.

Un'altra nuova aggiunta ad Azure AI è Personal Voice, un miglioramento all'interno del servizio vocale neurale personalizzato. Personal Voice consente agli utenti di replicare la propria voce per vari scopi, come assistenti vocali, doppiaggio linguistico e narrazioni personalizzate. Microsoft sta adottando precauzioni per evitare complicazioni legali richiedendo il consenso esplicito sotto forma di una dichiarazione registrata. Gli utenti devono inoltre accettare linee guida di utilizzo specifiche, garantendo che i modelli vocali rispettino determinate limitazioni.

Sebbene Microsoft non abbia fornito dettagli su come compensare gli attori per sfruttare i loro contributi vocali personali, segnala un approccio più misurato con questa funzionalità. L’azienda sta dando priorità al consenso esplicito dell’utente e all’accesso controllato per mantenere il controllo e prevenire abusi.

Poiché questi potenti strumenti di intelligenza artificiale continuano ad evolversi, resta da vedere come il settore nel suo insieme affronterà le considerazioni legali ed etiche associate all’uso dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. La trasparenza e le linee guida sui compensi possono diventare fattori essenziali per il mantenimento degli standard etici e la protezione dei diritti degli individui.

FAQ

Cos'è l'avatar di sintesi vocale vocale di Azure AI?

Azure AI Speech Text to Speech Avatar è uno strumento che genera avatar fotorealistici in grado di parlare. Lo strumento utilizza modelli di apprendimento automatico per animare gli avatar e generare discorsi basati su uno script fornito.

Qual è lo scopo della voce personale in Azure AI?

Personal Voice è un miglioramento del servizio vocale neurale personalizzato di Microsoft. Consente agli utenti di replicare la propria voce per vari scopi, come creare assistenti vocali personalizzati, doppiare contenuti in diverse lingue e generare narrazioni per storie, audiolibri e podcast.

In che modo Microsoft affronta le preoccupazioni etiche relative a questi strumenti di intelligenza artificiale?

Microsoft riconosce il potenziale di uso improprio e ha implementato misure per mitigare le preoccupazioni etiche. Ad esempio, l’accesso agli avatar personalizzati è attualmente limitato e richiede casi d’uso e registrazione specifici. Inoltre, gli utenti di Personal Voice devono fornire il consenso esplicito e aderire alle linee guida che limitano l'applicazione delle voci a determinati tipi di contenuto.