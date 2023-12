Microsoft sostituisce il riconoscimento vocale di Windows con Voice Access su Windows 11

Microsoft ha apportato una modifica significativa alle funzionalità di Windows deprecando il riconoscimento vocale di Windows e introducendo Voice Access su Windows 11 23H2 e Windows 11 22H2. Questa decisione rientra nell'impegno dell'azienda volto a migliorare le opzioni di accessibilità per gli utenti.

Voice Access è una nuova esperienza disponibile su dispositivi Windows 11, versione 22H2 o successive. Consente alle persone, comprese quelle con disabilità motorie, di controllare i propri PC e creare testi utilizzando la propria voce. Gli utenti possono eseguire attività come aprire e passare da un'app all'altra, navigare sul Web e leggere e comporre e-mail, il tutto con comandi vocali. La funzione utilizza la moderna tecnologia di riconoscimento vocale integrata nel dispositivo, garantendo un riconoscimento vocale accurato anche senza una connessione Internet.

L'attenzione di Microsoft sull'accessibilità non è nuova. L'azienda ha recentemente evidenziato le funzionalità di accessibilità aggiunte nel 2023, tra cui accesso vocale, sottotitoli in tempo reale, voci dell'Assistente vocale ed estensioni dell'Assistente vocale. Queste funzionalità mirano a rendere Windows più inclusivo e facile da usare per persone con esigenze diverse.

Il riconoscimento vocale è stato originariamente introdotto come applicazione separata con Windows Vista nel 2006 per migliorare l'accessibilità. Tuttavia, nel corso del tempo, Microsoft ha dovuto affrontare sfide legate al potenziale abuso della funzionalità da parte di autori di minacce. Nonostante abbia raggiunto traguardi impressionanti nella precisione del riconoscimento vocale, come ottenere il tasso di errore di parole più basso nel 2016, Microsoft ha deciso di andare avanti con Voice Access in sostituzione.

Questo cambiamento è in linea con l'impegno di Microsoft verso l'innovazione e il miglioramento continuo. Gli utenti possono rimanere informati sugli ultimi sviluppi e annunci dell'azienda visitando il collegamento fornito.

In conclusione, il riconoscimento vocale di Windows viene deprecato a favore di Voice Access su Windows 11, offrendo opzioni di accessibilità migliorate e un migliore controllo sulle funzionalità del PC tramite comandi vocali.