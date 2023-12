Presentazione della build 11 di Windows 22635.2776 Insider Preview: funzionalità migliorate e aggiornamenti entusiasmanti

Microsoft ha recentemente presentato l'attesissimo Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776, ricco di entusiasmanti miglioramenti e nuove funzionalità. Intitolato aggiornamento KB5032292, quest'ultima versione risolve vari problemi riscontrati nelle build precedenti, introducendo una serie di nuove funzionalità che promettono di portare l'esperienza dell'utente a un livello superiore.

Uno dei miglioramenti più sorprendenti è il notevole progresso di Windows Ink. Grazie alle funzionalità avanzate di riconoscimento della grafia, gli utenti possono ora godere di una maggiore precisione quando scrivono in più lingue. Inoltre, Windows Share offre miglioramenti significativi, consentendo la condivisione diretta direttamente su specifici canali Microsoft Teams e chat di gruppo. Collaborare con i colleghi e condividere contenuti non è mai stato così facile.

Per i fan devoti dell'amato Task Manager, questo aggiornamento apporta una serie di miglioramenti progettati per soddisfare gli utenti esperti. La funzionalità di raggruppamento dei processi è stata migliorata, rendendola ancora più utile ed efficiente. Inoltre, sono state implementate varie correzioni di bug, risolvendo problemi di descrizione comando del desktop, problemi di sottotitoli in tempo reale e anomalie di trascinamento della selezione che influivano sulla Visualizzazione attività.

Microsoft afferma con entusiasmo che la crescita di Windows Share consente agli utenti di Microsoft Entra ID di condividere contenuti non solo con i propri contatti di Microsoft Teams ma anche direttamente su canali Microsoft Teams designati e chat di gruppo. Questa comoda funzionalità apre nuove strade per una collaborazione fluida e uno scambio di informazioni all'interno dell'ecosistema Windows.

Ampliando i confini della scrittura digitale, Windows 11 ora supporta l'inchiostrazione in varie lingue e impostazioni internazionali. Gli utenti possono godere dell'esperienza fluida della scrittura digitale in lingue come il cinese semplificato (Repubblica popolare cinese), l'inglese (Australia), il francese (Francia), il tedesco (Germania) e molte altre. Una tecnologia di riconoscimento migliorata, insieme a gesti intuitivi per l'eliminazione, la selezione, l'unione di parole, la suddivisione delle parole e l'inserimento di righe, garantisce agli utenti maggiore controllo e flessibilità.

Per garantire aggiornamenti e implementazioni di funzionalità senza interruzioni, Microsoft specifica che tutti i Windows Insider nel canale Beta saranno sulla stessa build (Build 22635.xxxx) tramite un pacchetto di abilitazione. Per coloro che desiderano essere in prima linea negli aggiornamenti delle funzionalità, è disponibile un interruttore per ricevere gli ultimi aggiornamenti non appena diventano disponibili.

Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776 è senza dubbio una versione entusiasmante, che amplia i confini della produttività, della collaborazione e dell'esperienza utente. Microsoft continua a offrire ai propri utenti soluzioni innovative, rendendo Windows 11 una scelta convincente per la moderna era digitale.

Domande frequenti

1. Come posso aggiornare alla build 11 di Windows 22635.2776 Insider Preview?

Per aggiornare all'ultima build, vai su Impostazioni > Windows Update e assicurati che l'interruttore per ricevere gli aggiornamenti più recenti sia attivato. Riceverai gli aggiornamenti gradualmente non appena saranno disponibili.

2. Posso condividere direttamente su canali Microsoft Teams e chat di gruppo specifici utilizzando Windows Share?

Sì, con l'ultima build 11 di Windows 22635.2776 Insider Preview, gli utenti possono condividere facilmente i contenuti direttamente sui canali Microsoft Teams e sulle chat di gruppo designati, migliorando la collaborazione e la comunicazione all'interno dell'ecosistema Windows.

3. Quali lingue sono supportate per il riconoscimento della grafia in Windows Ink?

Windows 11 ora supporta il riconoscimento della grafia in varie lingue e impostazioni internazionali, tra cui cinese semplificato (Repubblica popolare cinese), inglese (Australia), francese (Francia), tedesco (Germania) e molte altre. Gli utenti possono usufruire di un riconoscimento accurato e di controlli dei gesti migliorati per un'esperienza di scrittura migliorata.