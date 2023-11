Trasformazione digitale: i progressi dell’intelligenza artificiale rivoluzionano il lavoro nel 2024

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, l’influenza dei progressi dell’intelligenza artificiale su vari settori continua a rimodellare il modo in cui viene svolto il lavoro. Microsoft Ignite, una piattaforma che mette in risalto le ultime tecnologie sviluppate da Microsoft, rivela l'immenso potenziale dell'intelligenza artificiale nella trasformazione dei processi lavorativi.

Uno dei progressi più significativi è Copilot di Microsoft per Microsoft 365, che mira a ridurre il debito digitale, aumentare la produttività e consentire alle persone di concentrarsi su attività esclusivamente umane. Ricerche recenti che utilizzano sondaggi ed esperimenti dimostrano i vantaggi tangibili di Copilot:

– Il 70% degli utenti ha segnalato un aumento della produttività, mentre il 68% ha notato un miglioramento della qualità del proprio lavoro. Inoltre, il 68% ha affermato che dà una spinta al processo creativo.

– Nel complesso, gli utenti sono stati il ​​29% più veloci in attività specifiche come la ricerca, la scrittura e il riepilogo.

– Copilot ha consentito agli utenti di recuperare le riunioni perse quasi quattro volte più velocemente.

– Il 64% degli utenti ha riferito di dedicare meno tempo all’elaborazione delle e-mail.

– L’87% degli utenti ha trovato più semplice iniziare una prima bozza con Copilot.

– Il 75% degli utenti riconosce che Copilot risparmia tempo individuando rapidamente i file necessari.

– Il 77% degli utenti ha espresso riluttanza a rinunciare a Copilot dopo averne sperimentato i vantaggi.

Con oltre 100 annunci di notizie su Microsoft Ignite, l'attenzione si concentra su molteplici aspetti di una strategia basata sull'intelligenza artificiale. Microsoft sta rivoluzionando l'infrastruttura cloud ottimizzando hardware e software a ogni livello. Le partnership dell'azienda con OpenAI e l'integrazione delle funzionalità ChatGPT negli strumenti di collaborazione sottolineano il loro impegno verso l'innovazione dell'intelligenza artificiale.

In particolare, Microsoft annuncia due nuovi chip: Azure Maia e Azure Cobalt. Azure Maia è un chip acceleratore AI progettato per l'addestramento basato sul cloud e l'inferenza di carichi di lavoro AI, mentre Azure Cobalt è un chip nativo del cloud ottimizzato per carichi di lavoro generici. Questi chip migliorano le prestazioni, l'efficienza energetica e il rapporto costo-efficacia dei servizi di Azure.

Inoltre, Microsoft espande le sue partnership con i fornitori di silicio, offrendo ai clienti più opzioni infrastrutturali. Ciò include l'aggiunta di macchine virtuali accelerate AMD MI300X e l'anteprima delle macchine virtuali serie NVIDIA H100 e H200, ottimizzate per l'addestramento e l'inferenza dell'intelligenza artificiale.

Inoltre, le offerte Copilot di Microsoft vanno oltre la produttività individuale per trasformare i processi aziendali per vari ruoli e funzioni. Gli esempi includono Copilot per Microsoft 365, Copilot Studio, Copilot for Service (supporto del servizio clienti) e Copilot in Microsoft Dynamics 365 Guides (per i lavoratori in prima linea).

Entrando nel 2024, è evidente che i progressi dell’intelligenza artificiale continueranno a rivoluzionare il lavoro in tutti i settori. Il potenziale di trasformazione di tecnologie come Copilot e l’attenzione di Microsoft all’ottimizzazione dell’infrastruttura cloud garantiscono che le aziende possano adattarsi e prosperare nell’era basata sull’intelligenza artificiale.

FAQ

Cos'è Copilot per Microsoft 365?

Copilot per Microsoft 365 è uno strumento sviluppato da Microsoft che riduce il debito digitale, aumenta la produttività e consente agli utenti di concentrarsi sulle proprie attività esclusivamente umane.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di Copilot?

Secondo una ricerca condotta da Microsoft, gli utenti di Copilot hanno segnalato un aumento della produttività, una migliore qualità del lavoro, un completamento accelerato delle attività e una riduzione del tempo dedicato all'elaborazione della posta elettronica.

Quali sono i nuovi progressi nell'infrastruttura cloud di Microsoft?

Microsoft ha introdotto due nuovi chip, Azure Maia e Azure Cobalt, che ottimizzano i carichi di lavoro AI basati su cloud. Estendono inoltre le partnership con i fornitori di silicio per offrire ai clienti un'ampia gamma di opzioni infrastrutturali.

In che modo Microsoft estende l'esperienza di Copilot?

Microsoft offre varie soluzioni Copilot per diversi ruoli e funzioni, tra cui Copilot per Microsoft 365, Copilot Studio per la personalizzazione, Copilot for Service per il supporto del servizio clienti e Copilot nelle guide di Microsoft Dynamics 365 per i lavoratori in prima linea.

In che modo i progressi dell’intelligenza artificiale rivoluzioneranno il lavoro nel 2024?

I progressi dell’intelligenza artificiale, come Copilot e l’ottimizzazione dell’infrastruttura cloud, continueranno a semplificare i processi, migliorare la produttività e modellare il futuro del lavoro in tutti i settori nel 2024 e oltre.