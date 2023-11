I dipendenti di OpenAI minacciano di dimettersi, sollecitando le dimissioni del consiglio di amministrazione per unirsi all'ex CEO Altman di Microsoft

By

In modo sorprendente, una lettera di circa 500 dipendenti di OpenAI suscita scalpore all'interno dell'azienda. La lettera, che è stata vista da vari media tra cui Reuters, rivela che i dipendenti sono pronti a dimettersi se il consiglio di OpenAI non si dimette. Il loro ragionamento? Ritengono che al consiglio manchino le competenze, il giudizio e la cura necessari per la missione e i dipendenti dell'azienda.

Questa minaccia arriva subito dopo che Microsoft ha annunciato l’assunzione dell’ex CEO di OpenAI Sam Altman, insieme a un altro architetto dell’azienda, come parte di un riassetto aziendale. La notizia ha scioccato la comunità dell’intelligenza artificiale e ha sollevato domande sul futuro di OpenAI.

Nonostante il potenziale esodo dei dipendenti, Microsoft mantiene il proprio impegno nella partnership con OpenAI. Il presidente e CEO di Microsoft Satya Nadella ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione e ha affermato che non vede l'ora di lavorare con il nuovo amministratore delegato di OpenAI, l'ex leader di Twitch Emmett Shear.

OpenAI, nota per la sua tecnologia di intelligenza artificiale generativa che produce testo, immagini, video e musica simili a quelli umani, ha ricevuto miliardi di dollari di investimenti da Microsoft. Il colosso della tecnologia ha svolto un ruolo significativo nel supportare i sistemi di intelligenza artificiale di OpenAI fornendo la potenza di calcolo necessaria.

Sebbene le ragioni esatte dietro l'uscita di Altman da OpenAI non siano ancora chiare, la società ha dichiarato che "non è stato costantemente sincero nelle sue comunicazioni" con il consiglio, portando a una perdita di fiducia nelle sue capacità di leadership. Altman, che aveva discusso attivamente dei potenziali rischi e delle normative dell'IA durante il suo tour mondiale all'inizio di quest'anno, ha espresso il suo affetto per OpenAI sui social media dopo la sua partenza.

In risposta ai recenti eventi, Shear, il nuovo CEO di OpenAI, ha promesso di indagare sulla rimozione di Altman e prevede di assumere un investigatore indipendente per esaminare la situazione. Shear mira a ricostruire la fiducia all'interno dell'azienda e ad apportare le modifiche necessarie al management e al gruppo dirigente.

Mentre OpenAI affronta queste sfide interne, il futuro dell’azienda rimane incerto. Tuttavia, la partnership con Microsoft e la nomina di un nuovo CEO presentano opportunità di crescita e sviluppo nel campo dell’intelligenza artificiale.

