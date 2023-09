Microsoft si appresta a svelare il tablet Surface Go 4 aggiornato nell'evento di settembre

Microsoft si sta preparando per il suo prossimo evento del 21 settembre, dove dovrebbe svelare i suoi dispositivi Surface di prossima generazione. Mentre i piani di Google e Apple per i rispettivi eventi sono già ben noti, Microsoft è riuscita a mantenere i suoi prodotti Surface per lo più nascosti. Tuttavia, un recente rapporto di WinFuture ha fatto luce su cosa aspettarsi dall'evento.

Secondo il rapporto, Microsoft lancerà tre nuovi prodotti Surface, ma non ci sarà un tablet Surface Pro 10 di fascia alta come alcuni avevano anticipato. L'attenzione si concentrerà invece sul Surface Go 4 aggiornato, che dovrebbe essere più conveniente. Anche se non è chiaro se si chiamerà Surface Go 4, si dice che il tablet disponga di un SoC Intel N200 quad-core della famiglia "Alder Lake N".

Secondo quanto riferito, Surface Go 4 offrirà tre opzioni di archiviazione: 64 GB, 128 GB e 256 GB, tutte abbinate a 4 GB di RAM. Si prevede che avrà un design visivo simile al suo predecessore e sarà probabilmente disponibile per l'acquisto a ottobre.

Anche se l'evento potrebbe non essere così appariscente come i precedenti eventi Microsoft, con solo piccoli aggiornamenti previsti per Surface Laptop Go 2 e Surface Laptop Studio, c'è ancora la possibilità di un annuncio a sorpresa per quanto riguarda la gamma Surface Pro. Tuttavia, l'attenzione sembra essere focalizzata sul Surface Go 4, più conveniente e portatile, adatto agli utenti con esigenze di produttività.

